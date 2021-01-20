【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職

美國候任總統拜登（Joe Biden）本港時間周四正式就職，美國現任副總統彭斯（Mike Pence）透過辦公室宣佈，將會出席拜登在華盛頓國會山莊的就職典禮。由於行程上出現困難，據報彭斯不會出席同日舉行的歡送特朗普儀式。

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周三當日將有兩埸大型儀式，特朗普的歡送儀式在當地周三早上8時，於馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行。至於拜登在華盛頓國會山莊舉行的就職典禮，則在當地周三中午12時開始。

彭斯透過辦公室公布周三的行程安排，列出彭斯當日只出席拜登的就職典禮，未有列出特朗普的歡送儀式。外媒引述消息人士指，基於「物流困難」（logistical challenges），彭斯難以同時參與兩場儀式，不會出席特朗普的歡送儀式。

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據悉，特朗普已邀請其支持者及前政府官員出席歡送儀式，他在較早前已表明拒絕出席拜登就職典禮，預料會乘坐總統直升機前往佛羅里達州的海湖莊園。

拜登對於特朗普拒絕出席就職典禮的決定表示歡迎，認為特朗普的決定是「二人難得有共識的事情」（one of the few things he and I have ever agreed on）。

責任編輯：郭麗明