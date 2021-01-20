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【裁員】渣打傳2月裁員 禤惠儀派定心丸：未見港人手會有大變動

股市 12:56 2021/01/20

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渣打香港行政總裁禤惠儀表示，計劃繼續增聘客戶經理及數碼人手。

疫情兼低息夾擊，環球銀行都加緊減磅節流，渣打集團 （02888） 早前傳出計劃全球裁減數百人。渣打香港行政總裁禤惠儀回應時大派定心丸，表明香港人手「看不到會有大變動」，並有意繼續增聘客戶經理及數碼人手。

同業滙豐 （00005） 去年中重啟全球裁員計劃，目標中期削減3.5萬人。而渣打集團亦不時傳出裁員消息，外電最新報道，渣打計劃2月裁減數百人，幅度明顯較滙豐溫和。

渣打集團傳2月裁減數百人｜詳見【下一頁】

禤惠儀重申，集團全球僱員約8.5萬人，數百名人員流動不算嚴重。對於新一輪裁員會否波及香港員工，禤惠儀表示，香港區每年都會進行恒常的人手編制，而整體員工數目都維持在約6,000人的水平，預期今年整體人手「與過去不大分別」。

預期今年港信貸錄溫和增長

她續指，在低息環境下，財富管理需求更高，而且疫情提升數碼滲透度，未來更着重員工在數碼應用方面的培訓。

展望香港經濟復甦前景，禤惠儀表示，香港疫情現時仍未完全受控，短期內或仍有些崎嶇，對下半年經濟抱有較大信心。她又透露，個別客戶開始部署收購合併，預期若疫苗有效恢復市場信心、經濟及數碼轉型等因素推動下，全年信貸增長有望錄得溫和擴張。

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編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 金融機構 裁員 數碼轉型 疫情 銀行 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 收購

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