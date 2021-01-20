佳兆業受資本市場青睞 美元債增發受國際資金熱烈追捧

佳兆業集團控股有限公司(01638)於二零二一年一月二十日成功定價增發3億美元二零二三年七月到期優先票據。票據發行收益率為9.85%。

是次發行獲得來自近120個機構投資者的熱烈追捧，最終認購總額超過22億美元。受國際資金的青睞，來自歐洲的機構投資者佔認購總發行額的40%，創下公司近年來分配比例新高，同時亞洲機構投資者佔認購總發行額的比例亦高達60%。在票據分配方面，約90%的票據分配予基金，剩餘10%則分配給私人銀行。

佳兆業集團表示，「作為2021年開年的首單發行，本次2.5年期票據在交易公佈一小時內已獲得超過10億美金訂單，市場反嚮熱烈。得益於投資界的支持與信任，新的一年，我們將繼續著眼大灣區發展，在提升盈利能力、降負債、加速舊改項目轉化等方面不斷努力。」

本次增發票據將與2023年到期的4.5億美元10.875%優先票據合併並形成單一系列。

公司擬將額外票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的現有債務再融資。

瑞信、德意志銀行、海通國際及中信銀行（國際）乃就發售及出售額外票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、滙豐、瑞銀及民銀資本則為發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

佳兆業二零二零年合約銷售同比增長21%達人民幣1,070億元。58%的合約銷售來自大灣區，超過1/3的合約銷售來自舊改項目。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com