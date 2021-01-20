  • 18°C
香港時間 : 2021120日 (三) 21:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登上任】拜登出席新冠肺炎死者悼念儀式 突破40萬人死

環球社會熱點 16:15 2021/01/20

分享：

拜登將於當地周三（20日）舉行美國總統就職典禮，拜登在就職典禮前夕與候任副總統賀錦麗，前往華盛頓林肯紀念堂出席悼念新冠肺炎死者的儀式。拜登為美國超過40萬名新冠肺炎死者點燈，強調國家必須銘記傷痛，又致謝醫護人員。

12國民警衛軍被踢出就職典禮駐守名單  【下一頁】

美國新冠肺炎死亡人數突破40萬，拜登（Joe Biden）夫婦和賀錦麗（Kamala Harris）夫婦周二（19日）黃昏到林肯紀念堂倒影池，出席悼念新冠肺炎死者儀式。四人在倒影池旁進行默哀，拜登於儀式上表示雖然銘記傷痛很難，但是癒合國家傷痛的一種方式。

密歇根州護士基斯（Lori Marie Key）於悼念儀式中演唱「奇異恩典」（Amazing Grace）。拜登感謝疫情期間醫護人員的傑出貢獻，更表示如果天堂真的有天使，相信天使全部都是護士。

悼念儀式期間，除倒影池兩旁放置400盞燈外，會場上維持一片昏暗。拜登過渡團隊表示，美國數以百計的城市亦有舉行悼念活動，紐約地標帝國大廈與西雅圖地標太空針塔也亮燈以表哀悼。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【拜登上任】12國民警衛軍被踢出就職典禮駐守名單
今日
【拜登上任】12國民警衛軍被踢出就職典禮駐守名單
【拜登上任】演説料呼籲國家團結 提出積極樂觀願景
今日
【拜登上任】演説料呼籲國家團結 提出積極樂觀願景
【拜登上任】國會附近失火一度關閉 虛驚後指無威脅
2021/01/19
【拜登上任】國會附近失火一度關閉 虛驚後指無威脅
【拜登上任】竟然唔去綵排 拜登及賀錦麗去左邊？
2021/01/19
【拜登上任】竟然唔去綵排 拜登及賀錦麗去左邊？
【拜登上任】特朗普拒出席 赴佛羅里達州海湖莊園
今日
【拜登上任】特朗普拒出席 赴佛羅里達州海湖莊園
傳染病 疫情 新冠肺炎 賀錦麗 護士 拜登 新冠肺炎疫情 美國 紐約 西雅圖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】印度近450人出現副作用 1人接種後死亡
【新冠疫苗】印度近450人出現副作用 1人接種後死亡
【國會暴亂】「跟從總統指示才去」支持者懇求特朗普特赦
【國會暴亂】「跟從總統指示才去」支持者懇求特朗普特赦
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間21:00）
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧