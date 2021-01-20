【拜登上任】拜登出席新冠肺炎死者悼念儀式 突破40萬人死

拜登將於當地周三（20日）舉行美國總統就職典禮，拜登在就職典禮前夕與候任副總統賀錦麗，前往華盛頓林肯紀念堂出席悼念新冠肺炎死者的儀式。拜登為美國超過40萬名新冠肺炎死者點燈，強調國家必須銘記傷痛，又致謝醫護人員。

12國民警衛軍被踢出就職典禮駐守名單 【下一頁】

美國新冠肺炎死亡人數突破40萬，拜登（Joe Biden）夫婦和賀錦麗（Kamala Harris）夫婦周二（19日）黃昏到林肯紀念堂倒影池，出席悼念新冠肺炎死者儀式。四人在倒影池旁進行默哀，拜登於儀式上表示雖然銘記傷痛很難，但是癒合國家傷痛的一種方式。

密歇根州護士基斯（Lori Marie Key）於悼念儀式中演唱「奇異恩典」（Amazing Grace）。拜登感謝疫情期間醫護人員的傑出貢獻，更表示如果天堂真的有天使，相信天使全部都是護士。

悼念儀式期間，除倒影池兩旁放置400盞燈外，會場上維持一片昏暗。拜登過渡團隊表示，美國數以百計的城市亦有舉行悼念活動，紐約地標帝國大廈與西雅圖地標太空針塔也亮燈以表哀悼。

責任編輯：李俊儀