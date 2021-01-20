【阿里巴巴】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴升近5%

▲ 馬雲首度向公眾現身。

外媒報道，繼阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市觸礁後，消失於大眾視線已久的馬雲首度現身，據了解，馬雲在今日（20日）通過視頻出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，該頒獎典禮首次由線下轉成線上，馬雲當時準時到場，並在線上發言。

馬雲現身的消息傳出後，阿里巴巴午後開市股價急漲，截至下午1時13分，阿里巴巴升4.8%，報255.8元，成交近84.2億。阿里健康 （00241） 升逾一成，現報26.3元，升12.2%，成交14.5億元。

馬雲在致辭中並未提到近日與螞蟻集團有關的發展，內容側重向頒獎典禮內獲獎的教師致謝，並表示基金會在全國聽到許多教師的故事，他感謝教師們的付出和貢獻。

據當時視象會議的截圖顯示，馬雲神色如常，並未見有任何異常之處，馬雲並未有向外界透露現時所在之處。

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螞蟻集團上市觸礁後，馬雲超過兩個月沒有公開露面，惹起失蹤等諸多猜測。 早前有外媒引述一名與馬雲關係密切的人士報道，馬雲目前人在杭州 （即他創立阿里巴巴的地方）「避風頭」。

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編輯﹕賴奕羚