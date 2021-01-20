【阿里巴巴】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴升近一成阿里健康飈15%

▲ 馬雲首度向公眾現身。

外媒報道，繼阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市觸礁後，消失於大眾視線已久的馬雲首度現身，據了解，馬雲在今日（20日）通過視頻出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，該頒獎典禮首次由線下轉成線上，馬雲當時準時到場，並在線上發言。

馬雲現身的消息傳出後，阿里巴巴午後開市股價急漲，截至下午1時51分，阿里巴巴升9.6%，報267.8元，成交近156億。阿里健康 （00241） 升逾一成，現報27.1元，升15.6%，成交18.5億元。阿里影業 （01060） 現升4%，最新報1.04元，成交額1.31億元。

馬雲在致辭中並未提到近日與螞蟻集團有關的發展，內容側重向頒獎典禮內獲獎的教師致謝，並表示基金會在全國聽到許多教師的故事，他感謝教師們的付出和貢獻。

據當時視象會議的截圖顯示，馬雲神色如常，並未見有任何異常之處，馬雲並未有向外界透露現時所在之處。

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螞蟻集團上市觸礁後，馬雲超過兩個月沒有公開露面，惹起失蹤等諸多猜測。 早前有外媒引述一名與馬雲關係密切的人士報道，馬雲目前人在杭州 （即他創立阿里巴巴的地方）「避風頭」。

馬雲對上一次露面是在去年10月底的上海外灘金融峰會，當時他發言中多次提到中國在互聯網金融方面的監管政策扼殺創新，並兩次引述國家主席習近平的言論，表示在監管之下，應該保持互聯網金融業可持續的發展，而非只去管制。

馬雲外灘金融演講﹕「管」的能力很強，「監」的能力不足，詳情可看﹕【下一頁】

螞蟻、馬雲遭監管約談後，官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股，詳情可看﹕【下一頁】

此言一出，內地官媒如《經濟日報》、人行屬下《金融時報》多次發文批評螞蟻集團，指螞蟻集團把科技和金融混業經營，容易引發大型市場風險。

隨後，在原定螞蟻集團上市前數天，中證監發表公告，指人行、銀保監、中證監及國家外匯管理局四大監管機構對馬雲及其他螞蟻集團高層進行監管約談。

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在11月3日，上交所突然發出公告，指螞蟻集團實際控制人及董事長等人被監管部門進行約談，該重大事項可能令螞蟻集團不符合上市要求，決定暫緩螞蟻上市。該重大消息發佈以後，馬雲從未向公眾露面。

螞蟻上市觸礁後，中國銀保監會主席郭樹清、財政部前部長樓繼偉等重要官員紛紛發話，指數據金融平台把互聯網和金融混合經營，或會對市場構成「系統性風險」。

據最新消息，人行在上周六（16日）表示，螞蟻已成立整改表示整改工作組，現正在抓緊制定整改時間表。

樓繼偉不點名評論螞蟻：暫停上市是為防範系統性風險，詳情可看﹕【下一頁】

人行：螞蟻集團已成立整改工作組 正制定整改時間表，詳情可看﹕【下一頁】

有關螞蟻集團重組的消息﹕

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 （1月8日）螞蟻據報擬將花唄、借唄業務轉至消費金融公司﹕連結

（1月6日）據報內地監管部門要求螞蟻分享消費者數據﹕連結

（12月30日）傳螞蟻集團重組或讓國企增持﹕連結

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編輯﹕賴奕羚