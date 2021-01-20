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【盈喜】雷蛇再發盈喜料轉盈、收益至少升4成　股價午後曾升一成

股市 14:11 2021/01/20

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雷蛇再發盈喜，預期去年將虧轉盈。

雷蛇 （01337） 再發盈喜，預期去年將虧轉盈，去年收益至少同比增長40%，主要受惠硬件、軟件及服務生態系統均錄得廣泛增長，毛利率、經營開支管理持續改善。該公司2019年虧損8350萬美元。雷蛇9月時亦發盈喜，當時料收益至少升3成。

雷蛇早市升1.7%，午後升幅一度擴至一成，高見2.67元，最新升7%，報2.58元，成交達2.16億元。

雷蛇指出，公司的周邊設備業務維持其在美國、歐洲、亞太區及中國的領先市場地位，同時從競爭對手取得重大市場份額；電腦系統業務在美國高端遊戲手提電腦市場保持領先地位，同時在美國以外的新市場不斷增加市場份額；Razer Gold及Razer Fintech的總支付交易規模分別錄得強勁的同比增長。

另外，周邊設備分部利潤率改善及較高利潤率的服務業務令毛利率持續改善。

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【盈喜】雷蛇料全年經調整業績轉虧為盈、收益至少升3成　半日炒升16%

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編輯：吳敏芳

 

 

 

港股 遊戲 雷蛇（01337）
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