【港股分析】瑞士百達資管黃思遠：全球資金將流向港股及其他新興市場　看好消費、新能源和醫療股

▲ 黃思遠指，相對内地股市，港股出現折讓，帶動資金南下。

中港股市今年來表現理想，瑞士百達資產管理國際多元資產部高級經理黃思遠表示，受地緣政治和美國制裁這兩個因素的影響，目前持有港股的外資，相信已經相當低，未來參與港股的投資者可能慢慢出現變化，而基於全球資金可能流向港股和其他新興市場股票，未來幾個月中港股票可能會出現機遇。

他指，相對内地股市，港股出現折讓，帶動資金南下，而與外國投資者比較，內地投資者對港股的投資目標和估值有不同取態，導致對港股的偏好產生微妙變化，預計一些溢價高的A/H股可能會收窄，尤其是一些受内地在岸青睞的板塊，如消費、新能源和醫療等。

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黃思遠預期，若美國資金想投資海外，相信會選擇亞洲以及個別板塊例如科技硬件和消費股等，而不會流向歐洲，故看好中港股市前景。

拜登正式就職，黃思遠稱，由於新一屆美國政府可能會優先處理國內問題，試圖抓住首10天去建立「壓倒性力量」，扭轉美國本土局面，這全因拜登政府希望帶出一個訊息——就是要與過去4年作個了斷。

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編輯：陳韻妍