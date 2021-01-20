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【財政預算案2021】會計師公會料赤字高達3480億　歷來最大規模

商業 13:04 2021/01/20

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港府即將於下月宣讀新一份財政預算案，面對疫情衝擊，年度收入大減。香港會計師公會估計，財政赤字將高達3480億元，歷來最大規模的赤字。

【失業率】港失業率創16年來新高　廠商會促推第三期「保就業」

香港會計師公會今日公布2021至22年度稅務政策及財政預算案建議，並以 「為經濟復甦作準備」為題。香港會計師公會會長鄭中正指：「疫情何時減退尚是未知之數，估計未來一年香港的發展仍然舉步維艱。」

加上抗疫相關支出不斷增加，該會估計政府的財政赤字將高達3480億元；而財政儲備將減少至8120億港元。鄭中正又提到，政府提出的紓困措施，必需符合成本效益、具針對性，而且到位。

【旅遊寒冬】東瀛遊遣散長線導遊　縱橫遊：未擬遣散員工　大部分停薪留職

港府需檢討稅制　惟非支持立即加稅

香港會計師公會會長鄭中正（圖中）強調，不論是加稅或新增稅項，亦非一時三刻可落實。

早前財政司長陳茂波曾「放風」有市民解釋加稅，增加政府收入來源。香港會計師公會強調，加稅或新增稅項均需要長時間的深入調查，並凝聚社會共識，才可實行。雖然該會非常建議港府檢討目前稅制，包括為BEPS 2.0做好準備，但鄭中正指改革稅制，不論是加稅或新增稅項，亦非一時三刻可落實，希望政府可開始著手研究。

為支援本地經濟，香港會計師公會建議政府派發消費券，冀帶來連鎖效應，同時刺激消費及就業市場。同時，該會稅務師會執行委員會主席陳錦榮又稱，希望政府可加快帶頭創造就業機會，並向願意聘請應屆畢業生的僱主提供工資補貼。他又提議政府考慮在香港推出類似「大灣區青年就業計劃」的支援措施；同時鼓勵自學、提供轉職支援，以回應目前失業率高企的問題。

【限聚令延長】防疫措施延7天至1月27日　餐飲業料生意續跌逾7成

責任編輯：葉泳珊

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