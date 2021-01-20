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【MPF】2021強積金部署　專家：臨近退休亦不宜全保守（附老中青MPF部署建議）

理財智慧 12:43 2021/01/20

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2021年開局不久，全球主要股市均有不俗的升勢，究竟2021年強積金（MPF）應如何部署？永明資產管理首席投資策略師雷志海認為，年輕、尚有很長投資期的打工仔的MPF應繼續捕捉有機會帶來高回報的市場。

問：2021年MPF股票基金宜部署哪些市場？  

雷志海認為，撇除快將退休的人士，年輕的打工仔在MPF應繼續捕捉有機會帶來高回報的市場。針對有10年以上投資期，亞洲地區值得較多考慮，因當地經濟發展、在去全球化、去中國化，更多跨國企業將供應鏈分流去亞洲地區的背景下，亞洲地區發展應較理想。不過他提醒，亞洲新興市場增長潛力大，投資波動也較大，因此較適合定期定額的投資，因為遇上跌市也不怕，有機會買平貨。

問：過去大半年頻創新高的美股基金值得考慮嗎？

雷志海坦言，不相信世界上有只升不跌的股市，美股連升十年下，理論上未來回報趨向平穩，估值不可能一路只升不跌，故他相信美股回調風險不少，尤其要留心個別已升得很厲害的板塊。他認為「投資基本101」是「低買、高賣」（Buy Low Sell High），在現時美股續創新高下，雷志海不大認同繼續高追。

【同場加映】疫情持續　新一年理財3步　實踐財務自由，請看【下一頁】

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問：臨近退休的人士，MPF應如何部署？

傳統智慧認為臨近退休者，債券基金應佔MPF較大部分。雷志海坦言現今債券息率跌到歷史低位，不能太保守。對於MPF餘下投資時間不多的人士，他說即使不想冒太多風險，無辦法地都要持有多少少股票，以維持一個像樣的回報，但比重上仍以債券佔較多，始終穩定性較高。

永明資產管理首席投資策略師雷志海

很多人也聽過「100法則」，以100減年齡，就是可以持有股票基金的比例，餘下則持有債券。雷志海認為對於年輕人「100法則」並不適合，年輕應盡量進取，即使40歲、50歲，尚餘10至20多年投資時間，仍適合全攻型，捕捉潛在升市，因投資期達10年可涵蓋一個市場周期，即使下跌仍可等待回升。

他認為「100法則」適合臨近退休人士，例如今年65歲，以100減-65，即是可持有35%股票，以現在超低息環境是合適做法，因現今人類壽命愈來愈長，退休後隨時有二三十年日子要過，「買債券一年只有厘幾息，捱二三十年怎夠？」

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責任編輯：葉卓偉

強積金 退休 新興市場 美股 債券 基金

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