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【拜登就職】耶倫參議院聽證會要點：更多刺激措施、對中國態度強硬

環球政經 16:02 2021/01/20

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拜登政府財長提名人選耶倫（Janet Yellen）本周二（19日）出任參議院聽證會，並闡述自己未來的施政方向。在長達三小時的聽證會中，她就稅收、對中國取態、美元匯率等多個議題提出自己的看法，正常聽證會平和且順利結束，與4年前現任財長努欽（Steven Mnuchin）任命時的激烈辯論形成顯明對比。

【拜登就職】應對國內四大危機　拜登就任即簽12項行政命令【下一頁

據悉參議院全體議員最早將於周四（21）進行確認投票，最終通過耶倫的任命。以下是《iMoney》國際組整理，耶倫於聽證會發言的主要議題：

1.加稅是必然，但並非現在

拜登在總統競選期間曾提議，將公司稅率從目前的21%提高到28%。而耶倫的發言透露，拜登有意向富人及企業加稅，以解決大規模的財政開始，不過她亦強調，目前政府的重點仍然是提供經濟救助，幫助家庭解決房屋及食物問題，而不是增加稅收。

2.美元匯率由市場決定

耶倫還表示，上任後希望穩定貨幣，並指美元匯率應由市場力量決定，美國不會尋求貨幣貶值來獲得競爭優勢，同時亦反對其他國家通過操縱滙率來獲得優勢。

3.維持對中國強硬態度

特朗普任期內與中國大打貿易戰，並對中國採取強硬立場。拜登政府上台後料將維持這種立場，耶倫指中國是重要的戰略競爭對手，未來會與盟國合作來對抗中國。耶倫亦控訴中國通過傾銷商品、建立貿易壁壘、提供非法補貼等方式，對美國企業帶來損害。她指美國政府將會動用全部手段，來回應中國不公平及非法行為。

4.大規模財政刺激

耶倫還呼籲，在下一輪紓困方案中採取重大行動（act big），並指她上任後工作的核心重點，是重點是解決美國工人的需求，確保提供一個能夠提供良好工作與高薪的競爭性經濟。拜登早前已公布，將提出規模1.9萬億美元的新紓困方案，不過最終規模有可能會縮減。

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撰文 : 李勝男

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