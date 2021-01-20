【農曆新年】將軍澳中心消費回贈高達3,100元　打造《魔雪奇緣2》3大打卡位

▲ 將軍澳中心由1月中旬至2月28日聯乘《魔雪奇緣2》，打造「幸福魔法莊園」有3大春日浪漫秘景。（將軍澳中心提供圖片）

農曆新年將至，將軍澳中心由1月中旬至2月28日聯乘《魔雪奇緣2》，打造「幸福魔法莊園」有3大春日浪漫秘景，由1月25日起可換領一套4款的Frozen夢幻禮封及Frozen夢幻禮盒，並再次推出第二浪「著數消費賞」，消費滿指定金額，最高可獲得高達3,100元回贈。

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過年不少人忙於辦年貨，將軍澳中心即日起至2月7日，逢星期五至日以及公眾假期加推「著數消費賞」第二浪，The Point by SHKP會員即日以電子貨幣消費滿7,000元送300元商場贈券、12,000元送600元、40,000元送2,200元，合共高達3,100元贈券回贈。

商場亦帶來3大春日浪漫秘景，包括被紫羅蘭花包圍的「溫馨滿溢花舍」、「浪漫花海庭園」、「閃爍音樂噴泉」可聽到《魔雪奇緣2》主題曲Some things never change。

此外，單一消費滿400元或憑1,500積分即可換領限定Frozen夢幻禮封乙套（1包8個）。累積消費滿2,800元（最多累積5套不同商戶之消費單據，每張須達100元或以上），或憑18,000積分即可換領限定Frozen夢幻禮盒乙套，一套4款夢幻禮封及有機茶包1盒。

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責任編輯：朱悅瀅