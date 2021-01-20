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【台積電TSMC】Apple Car傳用優化版A12 Bionic　料台積電代工

股市 11:56 2021/01/20

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台積電有望代工蘋果Apple Car升級版處理器A12 Bionic。

全球車廠及科技巨頭加快電動車發展，蘋果（美：AAPL）的Apple Car是市場焦點議題，投資界將目光延伸至Apple Car的各個零部件供應。據外電報道Apple Car處理器最新狀況，蘋果將準備推出A12 Bionic處理器的改良版，搭載在Apple Car上使用。而A12 Bionic 7納米晶片原本由台積電TSMC（美：TSM）代工，業界預計接下來仍交由台積電代工生產。

台積電隔夜美股大漲4.85%，盤後續升多0.72%，報價132.24美元。

大行料鴻海打入Apple Car 供應鏈 鴻海系抽升鴻騰升逾8%，可見【下一頁】

報道指出，普遍預計Apple Car將搭載優化版的A12 Bionic處理器，目前暫命名為「C1處理器」。依照A12 Bionic處理器的相關規格，較當前蘋果最新的A14 Bionic處理器性能落後，不過，如果用在Apple Car上，則目前仍屬先進。

原因在於A12 Bionic處理器擁有69億個電晶體，耗能約3.5W，比起電動車大廠特斯拉（美：TSLA）的自駕車晶片60億個電晶體，耗能36W，A12 Bionic處理器性能仍有優勢。這未計算上蘋果之後對其進行優化，再推升級版的C1處理器性能。

蘋果的A12 Bionic處理器在2018年推出，是全世界首款7納米晶片的處理器，之後被搭載於iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR，以及2019和2020年的iPad產品中。蘋果官方的說明，A12 Bionic處理器的性能較上一代A11 Bionic處理器提升15%。

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編輯：陳華

美股 台積電（美：TSM） 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 台積電 處理器 晶片

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