中國股票市場的投資機遇

隨著新冠病毒疫苗研發取得順利進展，多個地區例如美國，英國和歐盟在去年12月已經展開大規模的疫苗接種計畫，希望能夠帶動經濟在2021下半年全面開啟。全球各國政府為了支援經濟復甦，預期將維持寬鬆的貨幣和財政政策。美國民主黨在佐治亞州的選舉勝出也意味著民主黨取得白宮及國會參眾議院控制權，有助推出較大規模的財政刺激計劃。以上種種因素都有利於經濟增長，將推動全球需求和消費上升，從而帶動中國出口及經濟復甦。

踏入2021年，我們尤其看好中國A股的表現。從基本面來看，中國經濟整體維持相對強勁動力，在國內國外雙迴圈的戰略指引下，擴大消費政策預料為經濟提供內生動力。在估值方面，A股價格亦遠低於歷史水平。在行業比重方面，通訊行業在A股佔比遠低於離岸股票，這有望減低A股受到互聯網平台監管和地緣政治局勢相關的短期不確定性影響。除此之外，隨著MCSI指數將A股納入其新興市場指數，中國市場在全球股票指數中的重要性將會日益增加。QFII改革、滬深港通的擴張和日趨成熟的A股市場運行機制也吸引外資繼續流入。同時，中國內地機構投資者也為市場帶來長線穩定的資金。

在各個行業當中，我們偏好與經濟相連度較高的週期性、價值性行業，例如金融、工業和能源股。儘管中國市場在疫情衝擊下為表現最好的市場之一，這些行業的價格較疫情前水平還有很大差距。增長型股票與價值型股票的估值在2020年達到歷史最大差距，隨著疫情受控、經濟和市場逐步重開，價值型股票的估值有望提升。從以往數據來看，債券殖利率上漲亦有利於價值股。在疫情消退後，如果企業營收和利潤業績持續向好，這些行業可能還有上行的空間。因此在選股時必須注意企業的基本面。

我們認為中國股票市場目前面對最大的風險是中美貿易關係再度緊張。雖然地緣政治風險及貿易爭端最近有所緩和，但是中美競爭的關係不會在短期內改變，尤其在科技領域。其次要注意的是貨幣及財政措施的幅度會否因為經濟預期改善而減少。另外，疫情能否真正受控仍然存在很多不確定性。一系列的封鎖隔離措施對全球經濟帶來的負面影響可能會持續較長的時間，並減緩外部需求的復甦速度。