  • 19°C
香港時間 : 2021120日 (三) 12:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國股票市場的投資機遇

宏觀解讀 11:49 2021/01/20

分享：

隨著新冠病毒疫苗研發取得順利進展，多個地區例如美國，英國和歐盟在去年12月已經展開大規模的疫苗接種計畫，希望能夠帶動經濟在2021下半年全面開啟。全球各國政府為了支援經濟復甦，預期將維持寬鬆的貨幣和財政政策。美國民主黨在佐治亞州的選舉勝出也意味著民主黨取得白宮及國會參眾議院控制權，有助推出較大規模的財政刺激計劃。以上種種因素都有利於經濟增長，將推動全球需求和消費上升，從而帶動中國出口及經濟復甦。

踏入2021年，我們尤其看好中國A股的表現。從基本面來看，中國經濟整體維持相對強勁動力，在國內國外雙迴圈的戰略指引下，擴大消費政策預料為經濟提供內生動力。在估值方面，A股價格亦遠低於歷史水平。在行業比重方面，通訊行業在A股佔比遠低於離岸股票，這有望減低A股受到互聯網平台監管和地緣政治局勢相關的短期不確定性影響。除此之外，隨著MCSI指數將A股納入其新興市場指數，中國市場在全球股票指數中的重要性將會日益增加。QFII改革、滬深港通的擴張和日趨成熟的A股市場運行機制也吸引外資繼續流入。同時，中國內地機構投資者也為市場帶來長線穩定的資金。

在各個行業當中，我們偏好與經濟相連度較高的週期性、價值性行業，例如金融、工業和能源股。儘管中國市場在疫情衝擊下為表現最好的市場之一，這些行業的價格較疫情前水平還有很大差距。增長型股票與價值型股票的估值在2020年達到歷史最大差距，隨著疫情受控、經濟和市場逐步重開，價值型股票的估值有望提升。從以往數據來看，債券殖利率上漲亦有利於價值股。在疫情消退後，如果企業營收和利潤業績持續向好，這些行業可能還有上行的空間。因此在選股時必須注意企業的基本面。 

我們認為中國股票市場目前面對最大的風險是中美貿易關係再度緊張。雖然地緣政治風險及貿易爭端最近有所緩和，但是中美競爭的關係不會在短期內改變，尤其在科技領域。其次要注意的是貨幣及財政措施的幅度會否因為經濟預期改善而減少。另外，疫情能否真正受控仍然存在很多不確定性。一系列的封鎖隔離措施對全球經濟帶來的負面影響可能會持續較長的時間，並減緩外部需求的復甦速度。

撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

最新專欄文章 更多

基金睿智 - 2021年的投資機遇
2020/12/16
2021年的投資機遇
基金睿智 - 如何佈局大選過後和疫苗時代的投資機會
2020/11/18
如何佈局大選過後和疫苗時代的投資機會
基金睿智 - 如何看待中國市場的投資前景
2020/10/21
如何看待中國市場的投資前景
基金睿智 - 當前的市場動盪是短期調整還是牛市的終結？
2020/09/16
當前的市場動盪是短期調整還是牛市的終結？
基金睿智 - 繼續看好中國市場下半年的投資機會
2020/08/19
繼續看好中國市場下半年的投資機會
股票 經濟 A股 中國

上一篇文章

【阿里巴巴】花旗：阿里巴巴捲反壟斷調查後　富戶投資者急沽貨

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴及愛奇藝等成立影視產業投資合夥企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　