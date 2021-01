【特朗普卸任】告別演説祝願新政府成功 未提拜登名字

美國總統特朗普(Donald Trump)卸任在即,白宮發布特朗普告別演説。特朗普於告別演説中祝願新政府取得成功,但並未提及候任總統拜登(Joe Biden)的名字。特朗普強調已準備好將權力移交新政府,但堅稱「我們的運動才剛剛開始」 (the movement we started is only just beginning)。

特朗普於周一(18日)提前錄製告別演説。在長達近20分鐘的告別演説中,特朗普列舉任內多項政績,包括達成中美貿易戰協議、中東歷史性和平協議及對抗新冠肺炎疫情等成果。他同時於講話內對在新冠肺炎疫情死者致以哀悼,希望疫情可以盡快結束。

特朗普於講話中僅以「新政府」或「下屆政府」稱呼,未有提及拜登的名字。他祝賀新政府上任,祈願他們可以為美國帶來安全及繁榮,以及致上最真誠祝願,「希望他們好運」(We also want them to have luck — a very important word)。

雖然特朗普卸任在即,但他似乎仍有意角逐下屆總統大選。特朗普於告別演説中表示:

「我現在準備在周三早上把權力移交至新政府,但想讓你們知道,我們帶起的這場運動只是剛剛開始。」 Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning.

他亦提及早前由支持者引發的國會暴亂,令所有美國人對國會事件感到震驚。特朗普強調絕對不能容忍政治暴力,呼籲國民團結及摒棄黨派分歧。最後,特朗普於講話內重申自已被多家媒體及社交平台封殺,警告政治審查正在發生,禁止公開自由的辯論違反了美國的傳統核心價值。

