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【特朗普卸任】告別演説祝願新政府成功 未提拜登名字

環球社會熱點 12:17 2021/01/20

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美國總統特朗普（Donald Trump）卸任在即，白宮發布特朗普告別演説。特朗普於告別演説中祝願新政府取得成功，但並未提及候任總統拜登（Joe Biden）的名字。特朗普強調已準備好將權力移交新政府，但堅稱「我們的運動才剛剛開始」 （the movement we started is only just beginning）。

特朗普拒出席拜登就職 據報赴佛羅里達州海湖莊園 【下一頁】

特朗普想大搞告別儀式不果 因國會暴亂被拒 【下一頁】

特朗普於周一（18日）提前錄製告別演説。在長達近20分鐘的告別演説中，特朗普列舉任內多項政績，包括達成中美貿易戰協議、中東歷史性和平協議及對抗新冠肺炎疫情等成果。他同時於講話內對在新冠肺炎疫情死者致以哀悼，希望疫情可以盡快結束。

特朗普於講話中僅以「新政府」或「下屆政府」稱呼，未有提及拜登的名字。他祝賀新政府上任，祈願他們可以為美國帶來安全及繁榮，以及致上最真誠祝願，「希望他們好運」（We also want them to have luck — a very important word）。

4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽  【下一頁】

20張相回顧首屆任期 特金會等經典場面 【下一頁】

雖然特朗普卸任在即，但他似乎仍有意角逐下屆總統大選。特朗普於告別演説中表示：

「我現在準備在周三早上把權力移交至新政府，但想讓你們知道，我們帶起的這場運動只是剛剛開始。」

Now， as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday， I want you to know that the movement we started is only just beginning.

他亦提及早前由支持者引發的國會暴亂，令所有美國人對國會事件感到震驚。特朗普強調絕對不能容忍政治暴力，呼籲國民團結及摒棄黨派分歧。最後，特朗普於講話內重申自已被多家媒體及社交平台封殺，警告政治審查正在發生，禁止公開自由的辯論違反了美國的傳統核心價值。

責任編輯：郭麗明

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