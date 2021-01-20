【騰訊700】騰訊高級執行副總裁張小龍：微信不會出賣聊天記錄給廣告商　正研發自家輸入法

Facebook（美：FB）旗下通訊應用程式WhatsApp宣布更改私隱政策，與母公司Facebook共享資料後，觸發「社交移民潮」。騰訊（00700）旗下的微信周二（19日）舉行「微信公開課」，騰訊高級執行副總裁、微信事業群總裁張小龍表示，微信不會出賣客戶的聊天記錄給廣告商，即便因此損失了很多廣告收入。

據內媒報道，張小龍在「微信公開課」表示，微信對用戶的隱私相當在意。「我們會經常收到投訴，說剛剛在微信里聊到甚麽，就在其他app里看到這個東西的廣告，是不是微信在出賣我的聊天記錄給廣告主。其實並不會。我們從來不會去分析用戶的聊天記錄，即便因此損失了很多廣告收入。」

張小龍一再表示：「我們確實不會看你們的聊天記錄，我們公司的人都是知道的，因為如果要看會被開除的，我們這里不保存聊天記錄。」

他又透露，微信正研發自家的輸入法，可望在安全性方面做得更好。「輸入法是文字表達的入口，並且輸入法必然越來越智能，可能出現新的輸入形態，所以還是值得投入去做的。」

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責任編輯：葉卓偉