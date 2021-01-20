【人仔前景】官方有意壓低升值預期　人民幣難破6.4關口？

過去一年，人民幣升勢凌厲，一舉衝破6.5關口，最新人民幣在岸價（CNY）處於6.47水平。

今年來，市場幾乎一致看好人民幣持續強勢，甚至有機會升值至6.3。然而，人民幣過度強勢，對中國經濟未必是好事，至少不利於出口業。

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商務部研究院外貿所所長梁明指出，如拜登政府在1月20日後順利過渡，美國經濟朝着恢復正常的方向變化，人民幣兌美元就不可能持續地大規模升值。

他說：「總體來講，人民幣兌美元還是會回歸均衡，比如說回歸到6.8、6.9或7左右，這會是一個均衡水平。」

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有分析指，美國10年國債息率反彈，短期內中美利差有所收窄，多少令人民幣升值動能相對減弱。同時，全球疫情惡化，歐元、英鎊短綫可能受壓，也會使得美滙指數繼續反彈，不利人民幣升值。

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記者：林衛