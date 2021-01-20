【電動車】新一輪新能源汽車下鄉今年啟動　耐世特飈逾13%比亞迪反彈半成

▲ 【電動車】新一輪新能源汽車下鄉今年啟動 電動車股造好

昨日在北京召開的節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議確定，今年將啟動新一輪新能源汽車下鄉活動，出台更多使用環節優惠政策，進一步拉動新能源汽車私人消費。電動車概念股造好，耐世特 （01316） 升13%，最新報13.12元，成交額2.6億元；雅迪控股 （01585） 最新報19.88元，升7.7%；贛鋒鋰業 （01772） 最新報111.8元，升4.5%。福耀玻璃 （03606） 最新報55.5元，升3.8%。

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另外，比亞迪 （01211） 漲逾半成，最新報245.6元；恒大汽車 （00708） 漲2%，最新報29.9元；吉利 （00175） 升4.2%，最新報33.35元。

會議討論了落實《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》工作措施，明確了今年的四項重點工作：一是增強產業鏈供應鏈自主可控能力；二是完善基礎設施體系，破解充電樁「進小區難」等問題，提升互聯互通水平，提高充電便利性和產品可靠性；三是加大推廣應用力度，實施推動公共領域車輛電動化行動，開展新一輪新能源汽車下鄉活動，出台更多使用環節優惠政策，進一步拉動私人消費；四是優化產業發展環境。

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編輯：吳敏芳