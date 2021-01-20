【加快搶攻市場】蘋果推Apple Podcasts Spotlight　每月推介新晉Podcaster

▲ 蘋果最新公布了另一Podcast新功能「Apple Podcasts Spotlight」，將每月公佈新的Spotlight創作者，為新晉Podcaster 提供曝光機會。

播客（Podcast）為近年新興的傳播媒介，愈來愈多海外用戶甚至透過Podcast接收新聞資訊，日前有外媒還傳出蘋果公司（Apple）計劃推出Podcast訂閱服務。不過蘋果最新公布了另一Podcast新功能「Apple Podcasts Spotlight」，將每月公佈新的Spotlight創作者，為新晉Podcaster 提供曝光機會。

Apple Podcasts全球業務主管Ben Cave表示，Apple Podcasts Spotlight聚焦具有獨特聲音的創作者，幫助聽眾找出最好的節目。而第一位 Podcaster將會是「Celebrity Book Club」的主持人Chelsea Devantez。

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事實上，Podcast一直都在歐美比較流行，近年才在亞洲地區熱門起來。近日有關Podcast的動向新搞作如訂閱制的消息不斷，或是想藉此幫助進一步搶攻市場。

此外，競爭對手如Spotify亦有傳正考慮推出獨家的付費Podcast 節目內容；亞馬遜（Amazon）則已收購美國Podcast獨立出版商Wondery，意味著正式搶攻Podcast市場。

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責任編輯：張寶燕