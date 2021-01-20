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【拜登上任】12國民警衛軍被踢出就職典禮駐守名單

環球社會熱點 16:15 2021/01/20

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拜登將於當地時間周三（20日）舉行美國總統就職典禮，大批國民警衛軍於首都華盛頓駐守戒備。受早前的美國國會暴亂事件影響，美國聯邦調查局（FBI）嚴格審查於華盛頓駐守的國民警衛軍背景，其中12名國民警衛軍涉及發表不當言論或可疑行為，而被踢出於華盛頓駐守的國民警衛軍名單。

FBI嚴查逾2萬就職典禮國民警衛軍 怕有內鬼兵變 【下一頁】

國民警衛隊總司令霍坎森（Daniel Hokanson）表示，被踢出名單的其中兩人曾發表涉及就職典禮的不當言論，分別經當局審查及匿名舉報發現。據悉，上述兩人被指與右翼組織有關，目前已離開華盛頓。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，FBI就犯罪紀錄、是否涉及極端主義或可疑行為等因素進行排查，決定將另外10人踢出於華盛頓駐守的國民警衛軍名單。但他強調，10人並無作出與就職典禮相關的可疑行為。

霍夫曼沒有透露當局的審查工作的具體標準，強調如發現有國民警衛軍成員對就職典禮有潛在風險，在不過問原因的情況下也會移除該人的職務。

責任編輯：李俊儀

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