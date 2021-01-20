[美團3690]傳美團京東物流ESR等爭奪 中國物流資產控股權 作價料逾150億元

內地物流設施營運商中國物流資產(01589)早前宣布，兩大股東包括董事長李士發和RRJ Capital Master Fund有意洽售公司共51%控股權。市場近日傳出，多間大型企業正競購中國物流資產控股權。包括美團(03690) ，京東 (09618)旗下京東物流，ESR(01821)和私募基金黑石等，交易作價料達20億美元，即155億元。

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消息指，中國物流資產於上周收到了第一輪報價。黑石、ESR、美團和中國物流資產皆拒絕評論，而京東物流則未有置評。截至中午，美團升6%報362.8元，京東升1%報357.8元，ESR跌1%報26.1元，中國物流資產升近2%報4.83元。

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根據官方資料，中國物流資產截至2019年，在內地45個城市管理65個物流園區，連同開發中項目，組合建築面積達620萬平方米。

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