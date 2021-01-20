【渣打集團】稅率預測提高 花旗美銀對渣打看法不同

花旗發表報告指，預計渣打集團 （02888） 去年第四季收益較原先預測低，在調整2020年至2024年成本預測下，以及亞洲資產質量環境不利的情況下降低了撥備，因此下調了公司的目標價至56元。

花旗認為渣打去年第三季的稅率屬較高水平，而管理層給予未來幾年的指引都反映稅率較高，因此需要上調稅率預測，導致該行決定把2021年至2024年度盈利預測較原來估計數字降低8%至12%，因而把渣打的目標價由60.1元降至56元，評級由「買入」降至「中性」。

不過，美銀就認為渣打在今次的信貸周期表現良好，雖然稅項開支提高，但純利在收入及利率的帶動下有望逐步復甦，因此重申渣打買入評級，目標價由54.93元增至58.08元。

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