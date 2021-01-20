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【A股布局】外資部署經濟復甦概念　北向資金持續買鋼鐵股

股樓投資 11:13 2021/01/20

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自從疫苗誕生後，市場憧憬經濟復甦概念，周期性股份也開始獲得投資者的關注。據內地報道，在A股上市的鋼鐵股呈異動，多少跟外資持續買入有關。周三（20日）上午，鋼鐵股普遍上升，寶鋼股份（滬：600019）一度漲停，最高見過6.83元（人民幣，下同），柳鋼股份（滬：601003）、華菱鋼鐵（深：000932）均有5%或以上升幅。

【保險股】平保比友邦更好？ 摩通列平保為亞洲首選保險股，請按【見下頁

原來，今年來有14隻鋼鐵股被北向資金持續淨買入，包括寶鋼、南鋼股份（滬：600282）、鞍鋼股份（深：000898）、方大特鋼（滬：600507）、華菱鋼鐵及新興鑄管（深：000778）等。

廣發證券預計，今年鋼材供需格局改善，需求拉動叠加成本支撐將推動鋼價均值上行，鋼價走勢或強於原材料價格走勢，鋼企盈利有望改善。

不過也有分析指，儘管鋼鐵股的估值低殘，但業績並不穩定，又沒有很好的發展前景，未必是市場主流資金的選擇。

【延伸閱讀】2021部署：中信證券看好新經濟股   能助港股擺脫「雙低」格局   預測9股未來有力染藍，請按【見下頁

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記者：林衛

寶鋼股份（滬：600019） 鞍鋼股份（深：000898） 柳鋼股份（滬：601003） 方大特鋼（滬：600507） 南鋼股份（滬：600282） 華菱鋼鐵（深：000932） 新興鑄管（深：000778） 買入 外資 A股

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