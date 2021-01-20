  • 20°C
香港時間 : 2021120日 (三) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介沛嘉醫療 | 大家樂、中海外、中移動、鐵塔及友邦最新部署（立即觀看）

股市 13:08 2021/01/20

分享：

恒生指數中午收報29718點，升76點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介沛嘉醫療 （09996） ，另亦會分析大家樂集團 （00341） 、中國海外發展 （00688） 、中國移動 （00941） 、中國鐵塔 （00788） 及友邦保險 （1299） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http：//bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

石Sir午市閒談 - 今日推介中金公司 | 新世界、中海油、港交所、創維及萬國數據最新部署（立即觀看）
2021/01/19
今日推介中金公司 | 新世界、中海油、港交所、創維及萬國數據最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介金蝶國際 | 談大市未來兩個月走勢（立即觀看）
2021/01/18
今日推介金蝶國際 | 談大市未來兩個月走勢（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介ASM太平洋| 談中美之間中資股攻防戰（立即觀看）
2021/01/15
今日推介ASM太平洋| 談中美之間中資股攻防戰（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介盈富基金 打造退休組合（立即觀看）
2021/01/14
今日推介盈富基金 打造退休組合（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介JS環球生活 | 聯想、廣汽、希瑪眼科、碧桂園服務及藍月亮最新部署（立即觀看）
2021/01/13
今日推介JS環球生活 | 聯想、廣汽、希瑪眼科、碧桂園服務及藍月亮最新部署（立即觀看）

上一篇文章

【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1000億元孖展額

下一篇文章

【阿里巴巴】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴升近5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　