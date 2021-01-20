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【港股追蹤】港鐵發盈警 料去年虧損48億元 中午跌近3.5%

股樓投資 13:01 2021/01/20

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港鐵（00066）發盈警，料去年由盈轉虧，全年淨虧損約為48億元。主要因疫情持續及整體經濟環境惡化對集團（香港及其他地區的）經常性業務造成重大打擊，並預期投資物業組合重估虧損預計約92億元，加上沙中線項目作出14億元撥備。港鐵強調，港鐵整體財務狀況仍然穩健。港鐵現跌3.4%，報43.7元，成交1.8億元。

【贛鋒鋰業】大幅提高碳酸鋰今年價格預測 野村提高贛鋒鋰業目標至154元  詳情請看[下一頁]

港鐵料，去年內經常性業務虧損11億元，2019年則為50億元。物業發展業務利潤下降1.8%至55億元。受疫情影響，全年港鐵香港乘客量減少31.5%，至13億人次。港鐵解釋，受疫情影響，去年上半年香港總乘客量按年跌37.7%。7月底香港受到第三波疫情衝擊，8月份香港乘客量亦因此受到影響。但當防疫措施放寬後，乘客量於9月至11月持續回升。至11月底第四波疫情再現，政府因此收緊社交距離措施，導致12月乘客量料下跌28.2%。

【保險股】平保比友邦更好？ 摩通列平保為亞洲首選保險股  詳情請看[下一頁]

另外港鐵指，沙中綫項目通車計劃受外圍因素影響，而增加工程成本，以及增加了相關委託協議履行其項目管理責任所需的費用。港鐵稱，截至去年12月，政府已根據第三份委託協議中所載付款時間表，向港鐵支付項目管理費用，總額接近原本項目管理費用，並已被全數使用。港鐵表示，已致函政府指港鐵有權收取上調的項目管理費用，而上調的幅度應由雙方磋商協定或根據第三份委託協議的規定釐定，但政府不同意增加任何項目管理費用，因此港鐵會負擔繼續履行其項目管理責任所產生的費用，並就此撥備14億元。

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撰文 : 趙家盈

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