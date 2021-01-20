【港交所旗下】LME擬永久結束144年「交易圈」喊價交易（圖集）

▲ LME擬結束Ring交易圈傳統

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）去年3月起因應疫情暫停「Ring（交易圈）」公開喊價交易。外電報道，LME周二提出建議，擬永久結束維持144年的Ring公開喊價交易，轉為以電子交易作為工業金屬的官方結算價。

LME指新建議可提高透明度、交投量，但彭博指部分長期會員意見與交易所不合，認為會在欠流動性、不穩時期帶來營運效率降低。Sucden Financial主席Michael Overlander稱，市場永遠需要取決於參與者，與交易對手面對面、眼神交流是其他交易所不能提供。

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圖看LME 交易圈特色

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據港交所去年研究報告，LME每隻金屬有多達 200 個可供交易的到期日，當時交易所指「Ring」公開叫價是買賣多個到期日的最有效率的交易方法。

即使目前LME大部分交易量來自電子交易，交易圈內成員也不斷減少，LME官方現貨結算價（LME Official Price）、LME非官方牌價（LME Unofficial Price），以及LME收市價（LME Closing Price）全部或部份均來自Ring交易活動。

LME於1877年成立，Ring交易圈制度在戰時依然保存。LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）稱，即使相當喜好Ring 交易圈，尤其是具象徵意義的紅色梳化、嚴謹規則，但認為交易所需要改變。

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編輯：麥德銘