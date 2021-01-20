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【國會暴亂】麥康奈爾斥責特朗普 煽動暴徒衝擊國會

環球政治 11:45 2021/01/20

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國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾也公開批評特朗普，指特朗普煽動暴徒衝擊國會。

美國本月初發生國會暴亂，有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會，特朗普被多方指其煽動國會暴亂。美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾也公開批評特朗普，指特朗普煽動暴徒衝擊國會。

【國會暴亂】「跟從總統指示才去」支持者懇求特朗普特赦 【下一頁】

麥康奈爾（Mitch McConnell）周二（19日）於參議院期間，首次就國會暴亂公開斥責特朗普（Donald Trump），並指對方以謊言煽動暴徒。

麥康奈爾直接批評特朗普：

他們受總統和其他有權勢人士煽動，試圖利用恐懼和暴力阻止自己不喜歡的聯邦政府首要分支的特定程序。

（They were provoked by the president and other powerful people, and they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government, which they did not like.）

【特朗普卸任】想大搞告別儀式不果 因國會暴亂被拒 【下一頁】

眾議院上周就國會暴亂一事通過對特朗普的彈劾議案，也是特朗普第二度面臨彈劾。麥康奈爾指眾議院仍未將彈劾議案轉交參議院審理，他未有就會否投票贊成彈劾特朗普表態。

隨著民主黨人全面控制國會，舒默（Chuck Schumer）即將成為參議院多數黨領袖。舒默表示參議院將會繼續審理彈劾議案，更計劃進行獨立投票禁止特朗普再次參選。

責任編輯：鄭錦玲

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