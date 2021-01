【國會暴亂】麥康奈爾斥責特朗普 煽動暴徒衝擊國會

美國本月初發生國會暴亂,有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會,特朗普被多方指其煽動國會暴亂。美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾也公開批評特朗普,指特朗普煽動暴徒衝擊國會。

麥康奈爾(Mitch McConnell)周二(19日)於參議院期間,首次就國會暴亂公開斥責特朗普(Donald Trump),並指對方以謊言煽動暴徒。

麥康奈爾直接批評特朗普:

他們受總統和其他有權勢人士煽動,試圖利用恐懼和暴力阻止自己不喜歡的聯邦政府首要分支的特定程序。

(They were provoked by the president and other powerful people, and they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government, which they did not like.)