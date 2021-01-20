Netflix付費用戶首次突破2億　集團考慮回購股份

串流影音平台Netflix公布第四季業績，其訂閱用戶首次突破2億。Netflix股價盤後升12%，報564.25美元。

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截至第四季，Netflix淨收入為5.42億美元，按年下降約8.3%。期內Netflix新增851萬付費用戶，按年增21.9%，令平台整體付費用數突破2億。Netflix表示，公司現金流不再出現負數，並擁有82億美元現金餘額，可以停止借貸製作電視節目及電影，集團又考慮回購股份。

Netflix財務總監Spencer Neumann表示，回購的舉動不代表是大膽投資的縮影。「我們非常重視資產負債表的靈活性，所以將會繼續積極投資有增長潛力的機會，而這也是最重要。」

公司又指，較傾向利用現金餘額償還債務。自2011年以來，公司已籌集150億美元債務，目前手頭上有82億美元的現金。

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責任編輯：黎淑雯