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【Apple Car 】大行料鴻海打入Apple Car 供應鏈　鴻海系抽升鴻騰升逾8%

股市 10:32 2021/01/20

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鴻海積極布局電動車領域，摩根大通及大和估計鴻海將在Apple Car 扮演重要的角色。

鴻海積極布局電動車領域，摩根大通及大和估計鴻海將在Apple Car 扮演重要的角色。本港上市的鴻海系抽升，鴻騰 （06088） 現升8.4%，最新報3.11元；富智康 （02038） 升4.7%，最新報1.34元；雲智匯 （01037） 最新報0.63元，升1.6%。

鴻海第四季收入勝預期　受惠iPhone 12需求強勁【下一頁】

摩根大通預計，鴻海將在Apple Car 扮演重要的角色。該行表示，鴻海宣布與吉利成立合資公司，為汽車產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等，有助於客戶更快將電動車推向市場，也為鴻海進軍電動車市場提供了更多動力。

另外，大和也指，鴻海已打入 Apple Car 的供應鏈，參與 Apple Car 的開發，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。

大和指出，自 2020 年 10 月鴻海發布 MIH 平台之後，便透過與各方聯盟、合作，在電動車市場上取得了相當大的進展；而與吉利的合作更是另一個重要的里程碑，除了可幫吉利加快業務轉型步伐，也為鴻海在電動車的布局上增添優勢。

相關文章：【電動車】富智康再升18%、兩日累升4成　富士康吉利組汽車代工合資（第三版）

【吉利汽車】吉利股價曾升9%回順　夥騰訊合作智能座艙、自動駕駛

編輯：吳敏芳

 

 

雲智匯科技（01037） 富智康集團（02038） 汽車 電動車 鴻海

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