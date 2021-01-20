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【華為禁令】傳榮耀開發新手機系列　將支援Google行動服務

科技 10:33 2021/01/20

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據俄羅斯生意人報（Kommersant）最新報道，榮耀正在開發的新智能手機系列，將可運行Google行動服務（GMS）。

華為自2019年中開始受到美國連續多方制裁，手機業務陷入困境，拖累當時仍為旗下手機品牌的榮耀（Honor），華為終在去年11月宣布出售榮耀業務。榮耀獨立發展後便可與美國公司如Google，恢復技術往來。據俄羅斯生意人報（Kommersant）最新報道，榮耀正在開發的新智能手機系列，將可運行Google行動服務（GMS）。

報道引述一位內部人士透露，華為自家研發的AppGallery繼續適用於當前的榮耀手機，不過榮耀新設備就將會無法使用屬於華為的HMS服務。而目前為止，榮耀出貨非GMS手機已超過18個月，所以對在相當依賴Google作為基礎服務的西方市場如歐洲、俄羅斯等地區而言，銷量造成沉重打擊。

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根據之前曝光消息，榮耀下一個重頭戲智能手機V40系列包括V40、V40 Pro、V40 Pro +三款機型，將在本周五（22日）推出。俄媒就猜測因為這些手機都是在華為旗下期間開發的，所以其運行的Magic UI很可能沒有GMS服務。

俄媒估計，Honor X11及Honor 40手機將會是最早、很可能恢復GMS服務的新手機系列。

【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）

責任編輯：張寶燕

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