以仍存在暴力風險為由　YouTube封鎖特朗普帳戶延長一周

影片平台YouTube表示，將延長封鎖美國總統特朗普（Donald Trump）的帳戶。早前，包括Facebook和Twitter及Snapchat在內的社交平台，均以違反「發病煽動暴力訊息」的政策為由，封鎖特朗普的帳戶。

【封殺潮】YouTube下令暫封鎖特朗普頻道7天 期間不得上載影片、進行直播及開啟留言功能：【下一頁】

據《CNBC》報道，公司於周二（19日）確認，因在平台上或仍存在煽動暴力，便由原本12日起封鎖7天日子，再加以延長，同時繼續停用帳戶內所有影片的留言功能。特朗普的YouTube帳戶有279萬名訂閱者，在被封鎖帳戶前，頻道內通常都會發布有關講話內容的影片。

報道提及，雖然特朗普在YouTube上的帳戶被封鎖，但仍透過白宮的YouTube頻道發布影片—「Farewell Address of President Donald J. Trump」，並有589萬人觀看，但依然是停用留言功能。該頻道訂閱人數為為191萬名，相較於特朗普帳戶的訂閱人數為少。

事實上，有不少著名的社交平台封鎖特朗普的帳戶，當中Facebook及Twitter的封鎖日子更定為無限期。

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責任編輯：黎淑雯