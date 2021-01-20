【異動板塊】生物科技股揚 信達生物入「紅底」、康方生物升逾一成破頂

▲ 生物科技股揚 康方生物升逾一成破頂

生物科技股造好，康方生物 （09926） 公布中國生物製藥 （01177） 治療晚期肝癌的最新研究後，早段曾大漲最多14.7%，破頂高見56.7元，現升10%，報54.5元。另外，信達生物 （01801） 曾升最多8%破頂高見104.7元，現升近7%，報103.6元，晉身「紅底股」。

至於其他生物科技股，啟明醫療 （02500） 也升逾13%，報83元；沛嘉醫療 （09996） 升10%；康希諾生物 （06185） 及再鼎醫藥 （09688） 均升逾5%

大和調升信達生物目標價至110元 ，詳見【下一頁】

康方生物在開市前公布，與中生製藥共同開發的抗PD-1單抗藥物派安普利（安尼可）（研發代號：AK105）聯合安羅替尼一綫治療晚期肝癌（「HCC」）的最新研究在2021年國際胃腸道癌症研 討會上發佈。研究認為，派安普利聯合安羅替尼組合安全耐受，作為晚期HCC患者的一綫治療表現出令人鼓舞的抗腫瘤活性。目前派安普利佈局的主要適應症包括肝癌、胃癌、肺癌等疾病，也開展多項派安普利聯合安羅替尼在多個瘤種的臨床試驗。

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