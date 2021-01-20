【港股市況】恒生指數升300點上試三萬關　美團升逾6%再創新高（不斷更新）

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【Apple Car 】大行料鴻海打入Apple Car 供應鏈 鴻海系抽升鴻騰升逾8%
美股造好，美國候任財長耶倫支持採大規模援助方案，道指升116點。港股續高開逾百點。恒生指數開報29794點，升152點。吉利 （00175） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾1%。
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焦點新聞︰
即市走勢︰
【10︰39】金沙 （01928） 抽升逾4%；銀娛 （00027） 升近3%；美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 升2%；新濠 （00200） 升0.4%。
【10︰36】摩通看好內房前景，內房股個別發展，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升近0.9%；恒大 （03333） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近0.8%；雅居樂 （03383） 跌近0.6%。
【10︰31】京東健康 （06618） 升近一成，高見162.4元；阿里健康 （00241） 升逾9%，高見25.6元；平安好醫生 （01833） 升逾3%，高見91.4元。
【10︰27】大市最新升300點，曾高見29984點。
【10︰22】生物科技股揚 康方生物升逾一成破頂
【10︰19】科指升幅擴大至3%，報9656點。
【10︰16】美團 （03690） 早段升逾6%，高見364元。
【10︰15】港股升約250點，升至近29900點水平。
【10︰09】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見359.4元新高，市值達2.1萬億元。
【10︰06】明源雲 （00909） 升逾5%，高見54.4元新高。
【10︰00】港股最新升210點，報29852點，成交704億元。
【09︰58】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升半成；華晨 （01114） 、廣汽 （02238） 升逾2%。工信部部長肖亞慶主持召開節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議。會議提出開展新一輪新能源汽車下鄉活動，出台更多使用環節優惠政策。
【09︰58】聯眾 （06899） 升四成，破頂高見0.8元。聯眾國際公布，持有31.1%股權的美國上市附屬AESE以7825萬美元出售擁有及運營與撲克相關業務的CLUB SERVICES全部股權予獨立第三方，料錄除稅前淨收益約3123萬美元。
【09︰57】科指升至9600點水平再創新高，最近升2.5%，報9608點，早段高見9611點。
【09︰53】友邦 （01299） 股價逆市跌2.5%，低見105.6元。
【09︰50】康方生物 （09926） 升逾12%，破頂高見55.95元。康方生物發表治療晚期胃癌或胃食管結合部腺癌的臨床研究最新結果。
【09︰48】申酉控股 （08377） 升幅擴大至2.1倍，高見0.69元。
【09︰47】大市成交已達500億元。
【09︰45】美團 （03690） 股價早段升逾3%，高見356元再創上市新高。
【09︰44】酷派集團 （02369） 發盈警，股價跌逾5%，低見0.248元。酷派預期截至2020年底止年度，錄得的未經審核虧損約4億元，相比起2019年同期盈利1.12億元。
【09︰40】大市升幅收窄至不足100點，恒指升92點，報29735點。
【09︰38】申酉控股 （08377） 飈升1.5倍，破頂高見0.55元。申酉控股公布，公司與認購人馮永祥訂立認購協議，擬向其配售2400萬股新股，認購價為每股0.3元，較上日收市價溢價50%。
【09︰35】港股早段曾升200點，恒指最新報29795點，升152點。
【09︰34】滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，滙豐將關閉英國82間分行。
【09︰33】中國1年期貸款市場報價利率3.85%；5年期貸款市場報價利率4.65%。
【09︰32】中國波頓 （03318） 續升逾兩成，破頂高見5.6元。中國最大電子煙製造商、知名電子煙品牌悅刻「RELX」母企霧芯科技（美：RLX）將於周五（22日）美股上市。
【09︰30】吉利 （00175） 股價早段升9%，高見34.95元。吉利公布夥騰訊 （00700） 打造下一代電動車智能座艙。
【09︰25】港鐵 （00066） 股價低開2.2%，開報44.25元，成交1111萬元。港鐵 發盈警，預期去年盈轉虧，全年淨虧損約48億元。
【港鐵盈警】港鐵為沙中綫撥備14億元 料去年淨虧損約48億元、股價跌逾2%
【09︰20】恒生指數開報29794點，升152點。吉利 （00175） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾1%。
【09︰13】即月期指開報29545點，跌69點或0.2%。
【09︰05】人行開展2800億元人民幣逆回購操作，因今日有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放2780億元人民幣。
【08︰49】恒指黑期升16點，報29606點。道指期貨升41點，報30869點。
【08︰40】現代牧業 （01117） 配售6.5億股，相當於經擴大已發行股份總數約9.14%，配售股每股2.4元，較上日收市價2.73元折讓12.1%，籌集15.6億元。
【配股潮】現代牧業折讓12%配售6.5億股 淨籌15.6億元
【08︰15】人瑞人才 （06919） 發盈喜，預期於2020年財政年度將錄得的收益按年增長約20%至30%，純利約1.6億元至1.75億元人民幣，相比2019年同期淨虧損約7.8億元人民幣。
【盈喜盈警】人瑞人才料年度虧轉盈 純利1.6億至1.75億元人民幣
【08︰00】高雅光學 （00907） 公布，於1月19日交易時段後與保利協鑫天然氣集團控股有限公司訂立認購協議，以每股0.381元向保利協鑫天然氣集團配發4500萬股認購股份，另外，配售1億股，配售價0.381元。
【07︰30】美股造好，美國候任財長耶倫支持採大規模援助方案，道指收報30930點，升116點；標指收報3798點，升30點；納指收報13197點，升198點。
港股ADR收報29634點，跌8點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報43.43元，跌0.37元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報665.92元，升10.92元或近1.7%。恒指夜期跌86點，收報29528點，低水114點。
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責任編輯︰梁浩碩