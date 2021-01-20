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【港股市況】恒指黑期升16點　道指期貨升41點（不斷更新）

股市 09:13 2021/01/20

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港股市況不斷更新

美股造好，美國候任財長耶倫支持採大規模援助方案，道指升116點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開8點，恒指料開報29634點。滙豐 （00005） ADR折合報43.43元，跌0.37元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報665.92元，升10.92元或近1.7%。

即市走勢︰

【09︰13】即月期指開報29545點，跌69點或0.2%。

【09︰05】人行開展2800億元人民幣逆回購操作，因今日有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放2780億元人民幣。

【08︰49】恒指黑期升16點，報29606點。道指期貨升41點，報30869點。

【08︰40】現代牧業  （01117） 配售6.5億股，相當於經擴大已發行股份總數約9.14%，配售股每股2.4元，較上日收市價2.73元折讓12.1%，籌集15.6億元。

【配股潮】現代牧業折讓12%配售6.5億股　淨籌15.6億元

【08︰15】人瑞人才  （06919）  發盈喜，預期於2020年財政年度將錄得的收益按年增長約20%至30%，純利約1.6億元至1.75億元人民幣，相比2019年同期淨虧損約7.8億元人民幣。

【盈喜盈警】人瑞人才料年度虧轉盈　純利1.6億至1.75億元人民幣

【08︰00】高雅光學  （00907）  公布，於1月19日交易時段後與保利協鑫天然氣集團控股有限公司訂立認購協議，以每股0.381元向保利協鑫天然氣集團配發4500萬股認購股份，另外，配售1億股，配售價0.381元。

【配股潮】高雅光學向保利協鑫天然氣集團配股　另配售1億股

【07︰30】美股造好，美國候任財長耶倫支持採大規模援助方案，道指收報30930點，升116點；標指收報3798點，升30點；納指收報13197點，升198點。

港股ADR收報29634點，跌8點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報43.43元，跌0.37元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報665.92元，升10.92元或近1.7%。恒指夜期跌86點，收報29528點，低水114點。

更多ADR收市︰

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    +2

道指升116點港股ADR跌8點　紐約期油升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 高雅光學（00907） 人瑞人才（06919） 現代牧業（01117） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 恒生指數

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