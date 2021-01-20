【恒指夜期】馬雲現身阿里巴巴抽升逾8%、美團創新高　恒指夜期略回吐受制30000點大關（不斷更新）

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聯通去年12月4G用戶淨增112萬戶 一文看清三大電訊商12月營運數據
北水續有逾200億元淨流入，港股距離三萬關只差一步。恒生指數收報29962點，升320點，成交3002億元，尾市一度高見29993點，距離30000點不足10點。科技股造好，馬雲現身，阿里巴巴 （09988） 升逾8%。另外，美團 （03690） 升9%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾3%。恒指黑期一度觸及3萬點，恒指夜期早段造好。
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焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【港股分析】瑞士百達資管黃思遠：全球資金將流向港股及其他新興市場 看好消費、新能源和醫療股
即市走勢︰
【同場加映：孫運喜拆解北水熱買港股】（立即觀看）
【19︰47】恒指夜期報29878點，跌14點，低水84點。
【18︰00】恒指夜期升49點，報29941點，低水21點。
【17︰51】阿里巴巴2月2日公布季績 反壟斷調查後首個業績會
【17︰50】莎莎上季營業額按年跌36% 港澳同店銷售跌45%
【16︰43】恒指黑期升穿30000點，報30045點，升109點。
【16︰43】比亞迪擬配股集資36億美元 折讓最多一成
【16︰30】即月期指收報29892點，升278點或0.9%，低水70點。
【16︰10】恒指收報29962點，升320點，成交3002億元，尾市一度高見29993點，距離三萬關不足10點。阿里巴巴 （09988） 升逾8%。另外，美團 （03690） 升9%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾3%。
【16︰00】恒指U盤前升308點，報29950點。
【15︰44】騰訊 （00700） 尾市升3.8%，升至680元新高。
【15︰40】資金熱炒SaaS股 微盟、明源雲、有贊均飆升逾一成破頂
【15︰31】港股尾市升約290點，報29935點。
【15︰00】內地股市向上，上證升近0.5%；深證升近1.5%；創業板指升3.9%。
【14︰52】科指升幅擴大至5.1%，報9856點，高見9865點新高。
【14︰50】大市續升至29900點水平，升265點。
【14︰47】微盟 （02013） 升幅擴大至16%，高見25.95元新高。
【14︰46】高盛：港鐵盈警屬預期之內 看好疫苗消退後可快速復甦
【14︰42】港股通ETF回吐7% 昨日漲停、溢價擘至一成
【14︰35】高雅光學 （00907） 升幅擴大至55%，破頂高見0.74元。
【14︰23】微盟 （02013） 午後升逾12%，高見25元新高。
【14︰23】恒生科技指數破頂見9813點 騰訊等5家股份破頂
【14︰19】ATMXJ中，美團 （03690） 午後升幅擴大至近8%，高見368元新高；騰訊 （00700） 升逾3%，見678元新高；京東 （09618） 升逾3%，高見369.4元歷史新高。
【13︰56】科指升4.6%，報9803點，高見9813點新高。
【13︰51】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至一成，高見269元，大市升逾200點，恒生指數升230點，報29873點。
【13︰36】內險股向下，國壽 （02628） 跌0.6%；平保 （02318） 跌1.9%；財險 （02328） 跌1.1%；太保 （02601） 跌5%。近期，銀保監人身保險監管部編制了人身保險產品「負面清單 」（2021版）。
【13︰35】恒騰 （02982） 升兩成，高見3.29元。
【港股後市點睇 石Sir為你分析】（立即觀看）
【13︰29】大市升近200點，於29800點水平，至於阿里巴巴 （09988） 升8%，高見264.2元。
【13︰29】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至7%，高見261.6元。
【13︰24】騰訊 （00700） 午後升幅擴大至逾3%，高見678元新高。
【13︰14】除阿里巴巴 （09988） 急升外，阿里影業 （01060） 升3%；阿里健康 （00241） 升逾12%。
【13︰09】友邦 （01299） 午後跌3.4%，低見105元。
【13︰07】恒指升幅擴大至約165點，報29807點。
【13︰05】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至近6%，高見259.6元。
【13︰05】雷蛇 （01337）
升幅擴大至9%，高見2.64元。
【13︰03】雷蛇 （01337） 升6%，高見2.58元。雷蛇發盈喜，預期去年將虧轉盈，去年收益至少同比增長40%。
【13︰01】港股午後初段升約50點，報29692點。
【13︰01】阿里巴巴 （09988） 午後升逾4%，高見255.8元。
【12︰00】恒指半日升76點，報29718點。美團 （03690） 升逾6%創新高；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。滙豐 （00005） 逆市跌1%；友邦 （01299） 挫3%。大市半日成交1589億元。
【11︰49】港股中午收市前升約90點，報29734點。
【11︰34】友邦 （01299） 跌幅擴至3%，低見105.5元。
【11︰30】上證半日升不足1點；深證升近0.9%；創業板指升2.9%。
【11︰27】大市升幅進一步收窄至不足80點，報29715點。
【11︰14】港股升幅收窄至140點，報29782點。
【11︰06】三大中資電訊股逆市向下，其中聯通 （00762） 跌逾3%；中電信 （00728） 跌近3%；中移動 （00941） 跌1%。
【11︰00】平保 （02318） 破頂高見103.6元後倒跌1.3%，守100元水平。
【10︰57】恒指最新升250點，於29900點水平爭持。
【10︰51】騰訊 （00700） 升幅擴大至近3%，高見674.5元新高。
【10︰39】金沙 （01928） 抽升逾4%；銀娛 （00027） 升近3%；美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 升2%；新濠 （00200） 升0.4%。
【10︰36】摩通看好內房前景，內房股個別發展，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升近0.9%；恒大 （03333） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近0.8%；雅居樂 （03383） 跌近0.6%。
【10︰31】京東健康 （06618） 升近一成，高見162.4元；阿里健康 （00241） 升逾9%，高見25.6元；平安好醫生 （01833） 升逾3%，高見91.4元。
【10︰27】大市最新升300點，曾高見29984點。
【10︰22】生物科技股揚 康方生物升逾一成破頂
【10︰19】科指升幅擴大至3%，報9656點。
【10︰16】美團 （03690） 早段升逾6%，高見364元。
【10︰15】港股升約250點，升至近29900點水平。
【10︰09】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見359.4元新高，市值達2.1萬億元。
【10︰06】明源雲 （00909） 升逾5%，高見54.4元新高。
【10︰00】港股最新升210點，報29852點，成交704億元。
【09︰58】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升半成；華晨 （01114） 、廣汽 （02238） 升逾2%。工信部部長肖亞慶主持召開節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議。會議提出開展新一輪新能源汽車下鄉活動，出台更多使用環節優惠政策。
【09︰58】聯眾 （06899） 升四成，破頂高見0.8元。聯眾國際公布，持有31.1%股權的美國上市附屬AESE以7825萬美元出售擁有及運營與撲克相關業務的CLUB SERVICES全部股權予獨立第三方，料錄除稅前淨收益約3123萬美元。
【09︰57】科指升至9600點水平再創新高，最近升2.5%，報9608點，早段高見9611點。
【09︰53】友邦 （01299） 股價逆市跌2.5%，低見105.6元。
【09︰50】康方生物 （09926） 升逾12%，破頂高見55.95元。康方生物發表治療晚期胃癌或胃食管結合部腺癌的臨床研究最新結果。
【09︰48】申酉控股 （08377） 升幅擴大至2.1倍，高見0.69元。
【09︰47】大市成交已達500億元。
【09︰45】美團 （03690） 股價早段升逾3%，高見356元再創上市新高。
【09︰44】酷派集團 （02369） 發盈警，股價跌逾5%，低見0.248元。酷派預期截至2020年底止年度，錄得的未經審核虧損約4億元，相比起2019年同期盈利1.12億元。
【09︰40】大市升幅收窄至不足100點，恒指升92點，報29735點。
【09︰38】申酉控股 （08377） 飈升1.5倍，破頂高見0.55元。申酉控股公布，公司與認購人馮永祥訂立認購協議，擬向其配售2400萬股新股，認購價為每股0.3元，較上日收市價溢價50%。
【09︰35】港股早段曾升200點，恒指最新報29795點，升152點。
【09︰34】滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，滙豐將關閉英國82間分行。
【09︰33】中國1年期貸款市場報價利率3.85%；5年期貸款市場報價利率4.65%。
【09︰32】中國波頓 （03318） 續升逾兩成，破頂高見5.6元。中國最大電子煙製造商、知名電子煙品牌悅刻「RELX」母企霧芯科技（美：RLX）將於周五（22日）美股上市。
【09︰30】吉利 （00175） 股價早段升9%，高見34.95元。吉利公布夥騰訊 （00700） 打造下一代電動車智能座艙。
【09︰25】港鐵 （00066） 股價低開2.2%，開報44.25元，成交1111萬元。港鐵 發盈警，預期去年盈轉虧，全年淨虧損約48億元。
【港鐵盈警】港鐵為沙中綫撥備14億元 料去年淨虧損約48億元、股價跌逾2%
【09︰20】恒生指數開報29794點，升152點。吉利 （00175） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾1%。
【09︰13】即月期指開報29545點，跌69點或0.2%。
【09︰05】人行開展2800億元人民幣逆回購操作，因今日有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放2780億元人民幣。
【08︰49】恒指黑期升16點，報29606點。道指期貨升41點，報30869點。
【08︰40】現代牧業 （01117） 配售6.5億股，相當於經擴大已發行股份總數約9.14%，配售股每股2.4元，較上日收市價2.73元折讓12.1%，籌集15.6億元。
【配股潮】現代牧業折讓12%配售6.5億股 淨籌15.6億元
【08︰15】人瑞人才 （06919） 發盈喜，預期於2020年財政年度將錄得的收益按年增長約20%至30%，純利約1.6億元至1.75億元人民幣，相比2019年同期淨虧損約7.8億元人民幣。
【盈喜盈警】人瑞人才料年度虧轉盈 純利1.6億至1.75億元人民幣
【08︰00】高雅光學 （00907） 公布，於1月19日交易時段後與保利協鑫天然氣集團控股有限公司訂立認購協議，以每股0.381元向保利協鑫天然氣集團配發4500萬股認購股份，另外，配售1億股，配售價0.381元。
【07︰30】美股造好，美國候任財長耶倫支持採大規模援助方案，道指收報30930點，升116點；標指收報3798點，升30點；納指收報13197點，升198點。
港股ADR收報29634點，跌8點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報43.43元，跌0.37元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報665.92元，升10.92元或近1.7%。恒指夜期跌86點，收報29528點，低水114點。
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責任編輯︰梁浩碩