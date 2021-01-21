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【美股焦點】Netflix付費用戶突破2億、超預期　股價大漲17%　富國銀行上望700美元

股市 05:55 2021/01/21

分享：

Netflix上季收入、新增付費用戶超預期　股價盤後升逾一成

Netflix（美︰NFLX）公布業績，Netflix上季每股盈利1.19美元，較市場預期1.39美元為低；收入66.4億美元，略勝市場預期的66.3億美元。Netflix股價收市升16.9%，收報586.34美元。期內，Netflix新增付費用戶850萬戶，超出市場預期的647萬戶，令總付費用戶人數突破2億。

Netflix指，公司手頭上擁有82億美元現金餘額，不再需要增加外部融資，集團考慮回購股份。

碧咸收Netflix1.6億拍紀錄片 倫敦建「貝金漢宮」與威廉王子為鄰，可見【下一頁】

富國銀行亦將Netflix目標價從510美元上調至700美元。該行分析師Steven Cahallll在一份研究報告中告訴投資者，在幾乎沒有阻礙定價增長的因素、用戶基礎仍在擴大的情況下，Netflix有能力增加現金內容支出，並提供強大的運營槓桿。他認為，長期經濟狀況為Netflix股價提供了上升空間。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix

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