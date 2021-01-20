【美股焦點】Netflix付費用戶突破2億、超預期　股價大漲14%　富國銀行上望700美元

▲ Netflix上季收入、新增付費用戶超預期 股價盤後升逾一成

Netflix（美︰NFLX）公布業績，Netflix上季每股盈利1.19美元，較市場預期1.39美元為低；收入66.4億美元，略勝市場預期的66.3億美元。Netflix股價現升14%%，報571.1美元。期內，Netflix新增付費用戶850萬戶，超出市場預期的647萬戶，令總付費用戶人數突破2億。

Netflix指，公司手頭上擁有82億美元現金餘額，不再需要增加外部融資，集團考慮回購股份。

碧咸收Netflix1.6億拍紀錄片 倫敦建「貝金漢宮」與威廉王子為鄰，可見【下一頁】

富國銀行亦將Netflix目標價從510美元上調至700美元。該行分析師Steven Cahallll在一份研究報告中告訴投資者，在幾乎沒有阻礙定價增長的因素、用戶基礎仍在擴大的情況下，Netflix有能力增加現金內容支出，並提供強大的運營槓桿。他認為，長期經濟狀況為Netflix股價提供了上升空間。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

【中概股】物流公司百世集團傳賣盤 美股盤前漲24%、阿里巴巴為最大股東

【美股焦點】摩根士丹利上季多賺57% 股價漲2%

責任編輯︰梁浩碩