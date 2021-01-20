  • 19°C
香港時間 : 2021120日 (三) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜盈警】人瑞人才料年度虧轉盈　股價造好升兩成

股市 12:05 2021/01/20

分享：

【盈喜盈警】人瑞人才料年度虧轉盈　純利1.6億至1.75億元人民幣

人瑞人才 （06919） 發盈喜，人瑞人才公布，預期於2020年財政年度將錄得的收益按年增長約20%至30%，純利約1.6億元至1.75億元人民幣，相比2019年同期淨虧損約7.8億元人民幣。受盈喜消息帶動，人瑞人才高開5.8%，開報25.5元，其後升幅擴大，高見29.7元，中午收報29.15元，升近21%，成交4758萬元。

業績改善主要由於2019年12月上市後，由若干首次公開發售前投資者所持有的優先股轉換為公司普通股後，在2020年財政年度並無產生複合金融工具公平值虧損；及憑藉新冠肺炎疫情於2020年財政年度下半年的影響逐漸減退，集團業務已得到改善。

人瑞人才指，2020年財政年度下半年，來自靈活用工服務所得收益增加，因為集團已調配予客戶的靈活用工僱員數目持續增加，而來自專業招聘所得收益亦增加，因為客戶有更大招聘需求。集團於2020年財政年度下半年的毛利率相較上半年亦有所提高。

上述估計的2020年財政年度純利較2019年同期的經調整純利約人民幣1.3億元增加約20%至30%，主要是由於集團業務改善，導致收益增加。

【盈喜盈警】一文看清企業數據　保寶龍科技料去年純利增至少4成

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

港股 盈喜 人瑞人才（06919）

上一篇文章

【吉利汽車】吉利曾升9%回順、騰訊曾創新高　合作自動駕駛智能座艙

下一篇文章

【配股潮】現代牧業折讓12%配售6.5億股淨籌15.6億元　股價跌逾3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍