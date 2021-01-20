▲ 【盈喜盈警】人瑞人才料年度虧轉盈 純利1.6億至1.75億元人民幣

人瑞人才 （06919） 發盈喜，人瑞人才公布，預期於2020年財政年度將錄得的收益按年增長約20%至30%，純利約1.6億元至1.75億元人民幣，相比2019年同期淨虧損約7.8億元人民幣。

業績改善主要由於2019年12月上市後，由若干首次公開發售前投資者所持有的優先股轉換為公司普通股後，在2020年財政年度並無產生複合金融工具公平值虧損；及憑藉新冠肺炎疫情於2020年財政年度下半年的影響逐漸減退，集團業務已得到改善。

人瑞人才指，2020年財政年度下半年，來自靈活用工服務所得收益增加，因為集團已調配予客戶的靈活用工僱員數目持續增加，而來自專業招聘所得收益亦增加，因為客戶有更大招聘需求。集團於2020年財政年度下半年的毛利率相較上半年亦有所提高。

上述估計的2020年財政年度純利較2019年同期的經調整純利約人民幣1.3億元增加約20%至30%，主要是由於集團業務改善，導致收益增加。

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責任編輯︰梁浩碩