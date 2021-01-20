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【配股潮】高雅光學向保利協鑫天然氣集團配股　另配售1億股、股價升36%

股市 12:03 2021/01/20

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【配股潮】高雅光學向保利協鑫天然氣集團配股　另配售1億股

高雅光學 （00907） 公布，於1月19日交易時段後與保利協鑫天然氣集團控股有限公司訂立認購協議，以每股0.381元向保利協鑫天然氣集團配發4500萬股認購股份，佔擴大後已發行股本約5.82%，配售價較高雅光學上日收市價0.475元折讓19.8%，所得款項約1710萬元。高雅光學高開11.6%，開報0.53元，其後升幅擴大，高見0.7元，中午收報0.65元，升36.8%，成交650萬元。

另外，高雅光學配售1億股，配售價0.381元，相當於擴大後已發行股本約12.08%，籌集3810萬元。

高雅光學指，所得款項淨額用於一般營運資金及將來有利於公司任何可能投資及潛在業務增強策略，包括但不限於出現合適機會時投資於債務及證券以及其他潛在業務發展。

【配股潮】亞洲果業折讓44%配股 籌1億元收購深圳土地及物業

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責任編輯︰梁浩碩

港股 配股 配售 高雅光學（00907）

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