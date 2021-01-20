道指升116點港股ADR跌8點　紐約期油升逾1%

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【配股潮】高雅光學向保利協鑫天然氣集團配股 另配售1億股
道指升116點
美股造好，美國候任財長耶倫支持採大規模援助方案，道指收報30930點，升116點；標指收報3798點，升30點；納指收報13197點，升198點。
港股ADR跌8點
港股ADR收報29634點，跌8點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報43.43元，跌0.37元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報665.92元，升10.92元或近1.7%。恒指夜期跌86點，收報29528點，低水114點。
紐約期油升逾1%
油價上升，市場憧憬拜登就任後會有更多刺激措施，紐約期油收報52.98美元，升0.62美元或1.2%。倫敦布蘭特期油收報每桶55.9美元，升1.15美元，升幅2.1%。
美滙指數跌0.3%
美元下跌，美滙指數一度低見90.4，最新跌0.3%報90.48。歐元兌美元報1.2139；美元兌日圓報103.87。
美國十年期債息報1.09厘。
紐約期金升近0.6%
金價上升，市場預料將有更多刺激措施，紐約期金收報1840.2美元，升10.3美元或近0.6%。現貨金於1841美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情