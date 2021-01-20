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【美股收市】耶倫挺刺激政策  納指漲1.5% 道指升116點

股市 05:24 2021/01/20

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美國候任財長耶倫(Janet Yellen)支持採大規模援助方案，投資者憧憬新紓困方案加碼刺激經濟，美股在候任總統拜登就職前夕造好，納指漲1.5%，道指升逾100點。
道指收報30930點，升116點；標指收報3798點，升30點；納指收報13197點，升198點。
科技股領漲，Facebook升3.9%；Netflix升0.76%，蘋果和亞馬遜升約0.5%。

華爾街大行高盛業績理想，去年第四季純利倍增，股價曾漲1.85%，但高位滑落，收市倒跌2.3%。美銀因純利跌逾兩成，股價挫0.73%。

耶倫出席參議院金融委員會聽證會時表示，在當前疫情大流行下，支持政府採取大規模援助方案 ; 目前的低利率環境，是刺激經濟的基礎。候任總統拜登早前公布，將推動總值1.9萬億美元的新紓困方案。
耶倫提到，在疫情期間，相信拜登並不希望對公司實行加稅。與此同時，必須讓聯邦財政預算赤字，處於債務可持續道路。
耶倫亦強調，應該由市場決定滙率，稱美國並沒有尋求透過打壓美元滙價，來獲取競爭優勢，同時反對其他國家通過操縱滙率來獲得好處。

美元回吐，美滙指數跌0.3%，報90.50 ; 金價抽升，紐約期金收漲0.6%，報1840.20美元。

油價上揚，紐約期漲0.62美元，漲幅1.18%，報52.98美元。倫敦布蘭特期油收漲1.15美元，漲幅2.10%，報55.90美元。

自美國確認掀起「藍色浪潮」後，美股氣氛傾向正面，短中綫料延續去年「大漲小回」格局，經濟師表示，盡管某些風險資產價格急漲，但考慮到實際利率極低的情況下，大多數資產的估值仍是合理的。

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責任編輯：柯志宏

高盛（Goldman Sachs，美：GS） Facebook（美：FB） 疫情 美股 耶倫 拜登 布蘭特期油 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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