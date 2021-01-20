耶倫聽證會作供 稱應由市場決定滙率

▲ 美國候任財長耶倫稱，當前提供援助法案至關重要。（法新社資料圖片）

美國候任財長耶倫(Janet Yellen)在參議院金融委員會聽證會作供表示，相信由市場所決定的滙率，將特別關注勞動力市場。

耶倫稱，當前提供援助法案至關重要。她認為結束新冠病毒大流行，以及通過紓困方案，是實現穩定的最佳途徑。

她並指，她個人的確認為，在某種程度上，應當徵收資本利得稅。當選總統拜登並不希望美國在新冠疫情期間，對企業增稅。她希望與其他國家在公司稅問題上合作。

耶倫指，美國並沒有尋求通過打壓美元滙率來獲取經濟優勢，她亦反對其他國家通過滙率操縱來獲得好處。

她認為州和地方政府預算縮水，可能會妨礙到美國的復甦，就像上一輪衰退時期的情況那樣，除非聯邦政府向各州和地方提供救助。

在勞動力市場方面，耶倫表示疫情重創低收入工人，代價令人難以想像，而有研究顯示，上調最低薪酬有助於降低失業人口的規模。

上周，拜登公布1.9萬億美元的抗疫救助計劃，提供新一輪直接刺激付款、擴大和增強失業救濟金、用於學校和急救人員的資金，以及為全美疫苗接種計劃撥款。

此外，拜登的方案還包括民主黨長期以來的優先事項，例如將聯邦最低工資提高到每小時15美元，並擴大打工仔的帶薪休假。

耶倫據報指利率現時處低位 應「做大事」推刺激計劃

【美元走勢】耶倫據報將承諾不會尋求弱美元來獲得競爭優勢

編輯：李勝君

