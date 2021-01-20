美國對沖基金Elliott撤出香港　亞洲業務營運移至倫敦

▲ 美國對沖基金Elliott Management關閉其香港辦公室。

再有大型金融機構退出香港。外電報道，美國對沖基金Elliott Management將關閉其香港辦公室，並把駐港員工轉移到倫敦和東京的辦公室。報道引述該基金的一份給予投資者的備忘錄稱，Elliott的將停止香港辦事處的交易和投資活動，於2021年1月1日生效，並轉移現有亞洲（除日本外）投資的主要責任及職位至倫敦辦公室。

Elliott以狙擊上市公司聞名，早年亦曾多次涉足香港股票，除2014年起多年來持續狙擊東亞 （00023） ，2008年亦曾多次增持盈大地產 （00432） ，逼使電盈 （00008） 私有化方案加價不遂後再增持，最終逼使盈大讓步斥資17億元回購。

全球第二大基金 領航Vanguard去年撤出香港業務，可見【下一頁】

1977年成立的Elliott Management由著名美國對沖基金經理Paul Elliott Singer創辦，他曾經被財經雜誌《福布斯》形容為其中一個最聰明及作風最強硬的對沖基金經理。

Elliott在亞洲的主要業務包括對日本科技巨頭軟銀（SoftBank）的25億美元投資，以及與由香港李氏家族掌控的東亞銀行。一位接近該基金的人士表示，這些業務現在將由倫敦和東京的團隊監督。

報道亦引述接近Elliott的人士表示，關閉香港業務的決定最初是在2018年初作出的，不受本港近期的政治或法律變化的影響。在過去3年中，該基金將香港的員工人數從大約40人減少到不足20人。

相關文章︰

對沖基金Elliott糾纏東亞6年 曾狙擊阿根廷政府逼回購國債獲利

【人事變動】東亞銀行委任蒙德錫為獨立非執行董事

編輯︰侯景成