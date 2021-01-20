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【樓市熱話】夫妻All in畢生積蓄上車感焦慮 做到業主真係咁開心？　網民：捱過頭3年愈供愈輕鬆

理財智慧 17:59 2021/01/20

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買樓上車本來是一件值得開心的事，但若用盡畢生積蓄，上車後可能要面對大壓力。有網民在討論區發帖表示，去年夏天與老公ALL IN畢生積蓄，買入30年300呎舊居屋，面對現時惡劣之經濟環境，心理壓力很大，懷疑自己已有焦慮症。此帖引來不少網友以過來人身份安慰事主，指只要捱過最初幾年，兩公婆薪金逐年遞增，供樓將會愈供愈輕鬆。

據該網民表示，無父母幹加上人工不高，與老公租樓多年後，終於去年夏天成功上車，買入30年300多呎舊居屋，但已用盡兩公婆的畢生積蓄，但樓按要供到70歲先供完。

由於經濟環境轉差，她指自己心理壓力愈來愈大，即擔心用盡手上資金，又怕工作不穩陣，再加上所買單位樓齡不低，現時只要間屋有少少問題例如滲漏或入水等，她都好緊張。情緒一直很差，覺得好似玩「Show Hand」晒冷，有咩事就會一鋪清袋，開始覺得自己有焦慮症。反觀以前租樓，唔鍾意咪搬囉，心理壓力無咁大。

【建伸閱讀】室內設計：無飯夫婦住17年「雜物」居所 擲36萬裝修500呎屋變音樂之家 【見下頁

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此帖引起不少網友回應，而且不少是以過來人身份，以個人經驗來安慰樓主：

  • 你人工會加，供幾年又可以換樓，何解有壓力呢？ 呢十幾年來我都換過幾層樓，越換越貴，越住越大。其實真係唔使擔心咁多
  • 過多兩年便習慣，始終供樓平過租樓，如果兩年後物業升值，你會覺得自己選擇無錯
  • 供樓頭幾年係辛苦啲，之後人工加咗，就會好輕鬆。放鬆啲，唔好比壓力自己，十年之後你會知道依家的決定是正確的
  • 當年買第一層樓時，開頭供樓差不多佔月入三成，心諗要重要供成二十五年都幾辛苦，但之後人工因年資增長, 供樓佔人工比例一年年咁下降，變咗一啲壓力都冇﹐之後因為財務安排一次過還清按揭, 用咗十二年供完

【延伸閱讀】筍盤推介：港島最搶手靚名校網上車盤 單位裝修清雅 幾分鐘到港鐵站 樓價只係「5字頭」【見下頁

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記者：李兆明

 

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