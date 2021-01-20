【開市9點半】港股成交破2015年大時代紀錄　港交所晉身「啡底股」

（1）港股周二（19日）單日成交額達3016億元，破2015年大時代紀錄。港交所 （00388） 亦成為最大受惠者，昨日升穿500元關口晉身「啡底股」。周二港交所股價昨早高見525元，即升9%；午後港交所股價從早市高位回順，全日收報501元，升3.9%，成交達87億元。年初至今，港股日均成交達2297億元。

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【港交所股價】港交所企穩500啡底股 港股成交超大時代紀錄

（2）北水湧港下，港股迫近30000點。國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉認為，目前港股正處於上升周期，走勢可以「好！好！好！」去形容。他解釋，從資金流向來看，北水將持續流入港股，每日淨流入額度料逾百億元，現時恒指已升越不少券商的目標價，恒指已進入「尋頂」之旅。

【港股市況】國信程嘉偉：資金面、基本面及拜登就職三大因素推動 恒指進入「尋頂」之旅

（3）恒指周二突破29500點，年初至今累升逾2000點，北水南下掃貨熱情持續，繼港股通周一（18日）勁吸資近230億元，周二再度破紀錄，港股通投資者全日淨買入港股266億元，港股通全日買入成交共628億元，賣出成交362億元。港股今日成交也突破2015年港股大時代高峰，全日成交達3016億元。

【港股通】港股通吸265億再破紀錄 北水基金「爆燈」認購、掀港股資金市？（第三版）

（4）微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技已開始進行上市預演，外電報道指，公司最多集資約3億美元（約23.4億港元）。中金、花旗、摩通為聯席保薦人。

【新股IPO】微創心通本周預路演 估值高達388億元、集資最多逾23億元（第二版）

（5）抖音支付正式在抖音App內上綫。據內地媒體報道，抖音除支持阿里巴巴 （09988） 支付寶及騰訊 （00700） 微信支付之外，還新增入口「抖音支付」。隨著抖音支付上綫，意味支付寶和微信支付將迎來一大勁敵。

【字節跳動】抖音支付正式上綫 傳將登台央視春晚、能否複製微信支付成功之路？

（6）吉利汽車 （00175） 母企吉利控股近期與多家科網企業合作，繼公布與百度（美：BIDU）合資建立電動車公司，吉利最新公布，夥騰訊 （00700） 打造下一代電動車智能座艙。據報吉利汽車集團與騰訊簽署合作協議，圍繞智能座艙、自動駕駛、數字化營銷、數字化底座、數字化新業務及低碳發展等領域展開全方位戰略合作。

【電動車】吉利汽車結盟騰訊 於智能座艙、自動駕駛合作

（7）小米 （01810） 跟隨港股造好，小米股價昨早曾升逾8%，高見32.5元，接近完全回補上周五的下跌裂口。小米股價午後升幅略為收窄至半成。投資者於小米31元排出逾1000個買盤吸貨，小米午後一度回落至31元水平以下，意味逾千個買盤全數入貨。小米最終收報31.4元，升5%，成交148.9億元，

【小米股價】小米曾升8%近乎完全回補下跌裂口 1400個買盤31元價位排隊掃貨

（8）北水買貨力度未減，港股交投繼續火熱，中資券商股全綫上揚，當中國聯證券 （01456） 及中金公司 （03908） 表現最搶鏡。大和發表研究報告指，內地資本市場改革將成為今年中資券商股在盈利及估值上最大的催化劑，看好較大型的股份，並分別調升招商證券 （06099） 、中信建投証券 （06066） 及中信証券 （06030） 的目標價。

【異動板塊】中資券商股全綫揚 國聯升逾14%、中金破頂 大和：中國資本市場改革為行業催化劑

（9）【Prada普拉達】代言人鄭爽陷代孕棄養醜聞 Prada解除合作

【Prada普拉達】代言人鄭爽陷代孕棄養醜聞 Prada解除合作今日股價反彈3%

內地女藝人鄭爽代孕棄養醜聞引發軒然大波，招致網民猛烈抨擊。奢侈品品牌Prada普拉達 （01913） 在本月11日剛剛宣布鄭爽成為品牌代言人，受事件牽連後與解約，Prada股價全日倒升，收漲3.1%，報47.65元，成交6,572萬元。

（10）內地傳媒報道，比亞迪電子 （00285） 獲榮耀選擇為代工廠，代工量超5000萬部。比亞迪電子升逾15%，曾高見50.4元，下午收報49.4元，升15.8%，成交23.8億元。

【異動股】比亞迪電子據報成為榮耀代工廠 股價飈逾15%

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

欄名 : 開市9點半