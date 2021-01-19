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【新股IPO】微創心通招股在即 周內預路演　集資最多逾23億 估值高達388億元

股樓投資 23:04 2021/01/19

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除了快手將於下周招股，其他新股亦正蠢蠢欲動，其中由微創醫療（00853）分拆上市的微創心通醫療科技已啟動上市前預路演，據悉微創心通計劃集資最多約3億美元（約23.4億港元），聯席保薦人為中金、花旗和摩通。

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微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市，分別為VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管鞘。

快手傳下周一招股 入場費4650元 目標估值上調至5400億元，想知詳情請按：【下一頁】

根據承銷團之一中金發表報告預計未有盈利的微創心通最快於2022年錄得盈利；又指雖然公司仍處於虧損，但其產品管道可以為公司提供足夠的現金流，預期今年全年稅前虧損達7100萬元人民幣，2022年全年業績錄得盈利達8200萬元人民幣。該行給予微創心通2021年估值介乎40億至50億美元（約310億港元至387.5億元）。

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記者：張以正

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