【美股焦點】高盛上季多賺逾倍　投行業務增長強勁　收市跌2.3%

▲ 高盛上季淨利潤大增，主要受投行業務推動。

高盛（美︰GS）公布截至2020年底止第四季度業績，期內收入為117.4億美元，按年升18%；淨利潤45.1億美元，按年升1.35倍；每股攤薄後盈利為12.23美元。盈利大增主要受到投資銀行業務所推動。高盛股價收市跌2.3%，收報294.2美元。

總體而言，非利息業務收入達103.3億美元，按年升16%。主要受期內投資銀行收入按年大升49%，至27.3億美元；投資管理業務升10%，至18.3億美元等推動。利息收入為14.1億美元，按年升32%。

截至去年底，高盛的信貸損失準備金為31億美元，相對2019年底時的10.7億美元，主要由於期內不少債券評級下跌。

美國銀行上季少賺28%，見【下一頁】

高盛行政總裁David Solomon表示：「員工的努不止能夠幫助客戶渡過艱難的經濟環境，在加大戰略部署的同時，亦為集團業務帶來驕人的成績。」 他希望今年夠在疫情下取得喘息機會，但公司同時亦已做好各種準備，滿足客戶的需求。

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編輯︰侯景成