  • 16°C
香港時間 : 2021120日 (三) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】高盛上季多賺逾倍　投行業務增長強勁　惟股價微跌

股市 00:57 2021/01/20

分享：

高盛上季淨利潤大增，主要受投行業務推動。

高盛（美︰GS）公布截至2020年底止第四季度業績，期內收入為117.4億美元，按年升18%；淨利潤45.1億美元，按年升1.35倍；每股攤薄後盈利為12.23美元。盈利大增主要受到投資銀行業務所推動。高盛股價泴中轉跌0.8%，報298.7美元。

總體而言，非利息業務收入達103.3億美元，按年升16%。主要受期內投資銀行收入按年大升49%，至27.3億美元；投資管理業務升10%，至18.3億美元等推動。利息收入為14.1億美元，按年升32%。

截至去年底，高盛的信貸損失準備金為31億美元，相對2019年底時的10.7億美元，主要由於期內不少債券評級下跌。

美國銀行上季少賺28%，見【下一頁】

高盛行政總裁David Solomon表示：「員工的努不止能夠幫助客戶渡過艱難的經濟環境，在加大戰略部署的同時，亦為集團業務帶來驕人的成績。」 他希望今年夠在疫情下取得喘息機會，但公司同時亦已做好各種準備，滿足客戶的需求。

相關文章︰【蘋果股價】高盛：iPhone12 非「超級周期」　蘋果概念股照升比亞迪電子飈15%

【中芯股價】高盛料成熟製程需求強勁　升中芯目標價至29.5元

編輯︰侯景成

美股 美元 美國 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 銀行

上一篇文章

耶倫聽證會作供 稱應由市場決定滙率

下一篇文章

【美股焦點】美國銀行上季少賺28%　股價漲逾1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【恒指夜期】夜期突低水百點　中概股熱炒騰訊音樂升1成（不斷更新）
【恒指夜期】夜期突低水百點　中概股熱炒騰訊音樂升1成（不斷更新）
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍