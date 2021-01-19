【騰訊股價】騰訊張小龍：每天有10.9億用戶打開微信 農曆新年將推直播拜年

▲ 騰訊副總裁張小龍最新在微信公開課披露，每天有10.9億用戶打開微信，小程序的日活躍用戶達到4億。

騰訊 （00700） 旗下社交應用微信（WeChat）成立10周年，在今日的微信公開課上，騰訊高級副總裁、微信事業群總裁張小龍披露，每天有10.9億用戶打開微信，3.3億用戶進行視頻通話，7.8億用戶進入朋友圈，1.2億用戶發表朋友圈，其中相片6.7億張，短視頻1億條。

張小龍指，微信的下個版本將設置直播入口，農曆新年期間會推出直播拜年的玩法。張小龍認為，在互聯網變遷中，內容形態一直在演變，從最初的html格式，到博客、微博，再到圖片和視頻，直播有機會成為比短視頻更加適合普通人生產和消費內容的形態。

微信小程序被視為騰訊下一「金蛋」，微信今日亦披露，2020年微信小程序全年交易額按年增長超過100%，人均小程序交易額按年增長67%。小程序日活躍用戶突破4億。

從開發者角度而言，整體活躍小程序穩步增長75%，有交易的小程序按年增長68%，非遊戲類的小程序開發者分成收益增長25%。

騰訊今日創新高後倒跌，早市曾高見673.5元，惟全日跌0.3%，收報655元，成交200億元。

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編輯：陳健婷